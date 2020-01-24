https://static.news.ru/photo/42f7b4ea-3eab-11ea-88e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение провести все матчи с участием клубов из Китая на территории России в связи с угрозой распространения нового вируса.

В связи с эпидемиологической ситуацией в КНР, вызванной распространением короновируса, ВХЛ, в соответствии со статьей 44 Регламента «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» сезона 2019/2020, приняла решение о переносе всех «домашних» матчей команд «ОРДЖИ», КРС-БСУ и «Ценг Тоу» на территорию Российской Федерации, — сообщает пресс-служба лиги.

Кроме того, в заявлении уточняется, что о местах, времени и дат матчей станет ясно позже.

Первые случаи заражения были зафиксированы в декабре 2019-го в городе Ухань (Китай) с населением порядка 11 млн человек. Изначально сообщалось о неизвестном виде пневмонии, затем учёным удалось установить источник заболевания. Им оказался малоизученный вид коронавируса 2019-nCoV, который ранее передавался лишь животным. Всего в семействе этих вирусов насчитывается 38 видов, лишь шесть из них (теперь семь) передаются человеку.

Китайские учёные сфотографировали коронавирус, ранее писал NEWS.ru.