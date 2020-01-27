https://static.news.ru/photo/3e80ccc8-4101-11ea-9ed4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о переносе женского квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года.

Турнир должен был пройти в Китае, но из-за вспышки на территории страны коронавируса перенесён в Сербию, сообщает пресс-служба FIBA.

Дата проведения соревнований не изменилась, они пройдут в Белграде с 6 по 9 февраля. В отборе примут участие сборные Китая, Великобритании, Кореи и Испании.

Другие два олимпийских отборочных турнира FIBA пройдут во Франции и Бельгии.

Ранее Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение провести все матчи с участием клубов из Китая на территории России в связи с угрозой распространения нового вируса, писал NEWS.ru.