Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о переносе женского квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года.
Турнир должен был пройти в Китае, но из-за вспышки на территории страны коронавируса перенесён в Сербию, сообщает пресс-служба FIBA.
Дата проведения соревнований не изменилась, они пройдут в Белграде с 6 по 9 февраля. В отборе примут участие сборные Китая, Великобритании, Кореи и Испании.
Другие два олимпийских отборочных турнира FIBA пройдут во Франции и Бельгии.
Ранее Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение провести все матчи с участием клубов из Китая на территории России в связи с угрозой распространения нового вируса, писал NEWS.ru.
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