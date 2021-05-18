«Он не тренер»: Тарасова высказалась о работе Плющенко

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о работе Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. В эфире программы «Судьба человека» она не смогла назвать Плющенко тренером.

Этери Тутберидзе — уже великий, выдающийся тренер. У нас не может так быть, что сегодня ты захотел, а завтра — на. Нет, это путь, это свои тренировки, это долгий и тяжёлый путь наверх. Это школа. Поэтому я не могу сказать ещё о Жене, что он тренер, — призналась Тарасова.

По её мнению, приблизиться к успеху Тутберидзе станет возможно не ранее чем через 10 лет серьёзной работы школы Плющенко. Отвечая на вопрос про фигуристок, вернувшихся в обойму Этери Георгиевны на примере Алёны Косторной, она сообщила, что это самое умное, что спортсменка могла сделать.

Ранее легендарный российский тренер по фигурному катанию посетила фотовыставку в честь 65-летия театра «Современник» в память о близкой подруге Галине Волчек. Она не может ходить из-за проблем с суставами и болей в спине.