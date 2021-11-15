Олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике обокрали в аэропорту

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева заявила, что стала жертвой ограбления в аэропорту Барселоны. Спортсменка оставила сообщение в Instagram, в котором рассказала о краже рюкзака.

Прямо в аэропорту увели рюкзак. Отработали профессионально, пропажу заметили слишком поздно. Примерно через час начались активные списания с карт, которые мы оперативно заблокировали. Ребята сегодня собрали флэш-рояль, — говорится в сообщении.

Татарева призналась, что данную ситуацию приняла близко к сердцу, отметив, что не может смириться с подобным. Спортсменка призналась, что ей становится не по себе, когда она думает о случившемся, причём злится не на воров, а на себя.

Почему я была так невнимательна в ту секунду... Отвлеклась на мгновение и вот тебе на, — добавила гимнастка.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Татарева в составе сборной России завоевала золото в групповом многоборье по художественной гимнастике. На Играх в Токио она стала серебряной медалисткой. Также в её послужном списке значатся две золотые медали Европейских игр, шесть — чемпионатов мира и пять — первенств Европы.

Ранее сообщалось, что гимнастку Линой Ашрам, завоевавшую золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио, признали спортсменкой года в Израиле. 11-кратная медалистка чемпионатов мира получила данную награду четвёртый раз подряд.