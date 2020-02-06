https://static.news.ru/photo/ad7cb7a4-4903-11ea-b464-fa163e074e61_660.jpg Роланд Скуман Фото: Roland Schoeman/facebook.com

Южноафриканский пловец Роланд Скуман дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

В допинг-пробе спортсмена найдены гормоны и метаболические модуляторы. Срок дисквалификации составляет 1 год и будет отсчитываться с 18 мая 2019 года, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Скуман является победителем Олимпийских игр 2004 года в эстафете.

Ранее американская теннисистка Эбигейл Спирс была дисквалифицирована на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе Спирс обнаружили прастерон, тестостерон и метаболиты, писал NEWS.ru.