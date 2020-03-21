https://static.news.ru/photo/649806f8-6c6a-11ea-9609-fa163e074e61_660.jpg Фото: MATHIAS BERGELD via www.imago-im/Global Look Press

Олимпийская чемпионка — 2018 по лыжным гонкам Стина Нильссон вскоре перейдёт в биатлон.

Изначально спортсменка собиралась выступать в лыжных гонках до Олимпиады 2022 года, после чего планировала сменить деятельность. Но из-за травмы, которую она получила в декабре 2019 года, лыжница изменила своё решение.

Из-за травмы у меня появилось много времени, чтобы всё обдумать. Я почувствовала, что действительно не хочу ждать, — цитирует Нильссон Expressen.

26-летняя шведка также является двукратной чемпионкой мира, ещё пять раз она становилась серебряным призёром мировых первенств.

Ранее правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение наделить вице-президента организации Валерия Польховского полномочиями по проведению заочного заседания тренерского совета СБР. Весь тренерский состав сборной России должен до 25 марта предоставить отчёты о проделанной работе в сезоне-2019/20, писал NEWS.ru.