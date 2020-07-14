Новый сезон Единой лиги ВТБ по баскетболу стартует 20 сентября

https://static.news.ru/photo/84c89832-c5c7-11ea-8d76-fa163e074e61_660.jpg Фото: VTBLeague/facebook.com

Совет Единой лиги ВТБ в режиме онлайн-конференции утвердил состав участников, формат и регламент чемпионата-2020/21.

Совет, в котором участвовали руководство лиги, представители всех клубов-участников и члены федераций играющих стран, принял решение начать сезон-2020/21 20 сентября. В нём примут участие 13 команд. По итогам регулярного сезона определятся восемь лучших клубов лиги, а победитель будет выявлен в серии плей-офф до трёх побед по схеме 2-2-1. сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В турнире примут участие «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Химки» (Россия), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Россия).

Единая лига ВТБ по баскетболу досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19, не определив чемпиона, так как не соблюдён спортивный принцип: команды сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершён.

Ранее Единая лига ВТБ объявила о планах начать сезон-2020/21 в октябре, писал NEWS.ru.