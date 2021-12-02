«Ничего страшного»: Тарасова отреагировала на отмену финала Гран-при

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Чемпионату», что не видит ничего страшного в отмене финала Гран-при, который должен был состояться с 9 по 12 декабря в Осаке. По её словам, данное событие никак не повлияет на подготовку отечественных спортсменов к зимним Олимпийским играм в Пекине.

Ну отменят финал Гран-при — ничего страшного. Мы никак не можем на это повлиять, можем только подчиниться тому решению, которое примут в Японии. Не важно, сколько фигуристок должны были представить Россию на этом турнире, потому что у нас большая команда, — сказала Тарасова.

По её словам, спортсмены продолжат подготовку к крупным международным соревнованиям на турнирах национального масштаба. Тарасова заверила, что в России работаю квалифицированные специалисты, которые смогут подготовить своих подопечных к зимним Олимпийским играм 2022 года.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию. Как говорится в сообщении, причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация. При этом в организации отметили, что не исключается вероятность проведения соревнований в конце сезона.