Финал Гран-при по фигурному катанию официально отменён

Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря. Как говорится в сообщении на официальном сайте организации, причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация.

К сожалению, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, связанную с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими проблемами, организация мероприятия была чрезвычайно сложной. Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие, как планировалось, — говорится в сообщении.

В ISU выразили сожаление, что финал Гран-при по фигурному катанию не сможет состояться в обозначенный срок. При этом в Союзе отметили, что не исключается вероятность проведения соревнований в конце сезона.

Соревнования должны были пройти на арене «Това фармасьютикал рактаб доум» в городе Кадома в префектуре Японии. Россию на турнире должны были представлять 16 спортсменов в одиночных и парных дисциплинах. При этом в женском одиночном катании за медали поборолись бы сразу пять отечественных фигуристок — Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная.

Ранее Диана Дэвис, дочь прославленного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин снялись с турнира серии «челленджер», который пройдёт в хорватском Загребе с 7 по 11 декабря. На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) спортсмены не значатся среди участников в соревновании танцевальных пар.