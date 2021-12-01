Дочь Тутберидзе снялась с турнира в Хорватии

Диана Дэвис, дочь прославленного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин снялись с турнира серии «челленджер», который пройдёт в хорватском Загребе с 7 по 11 декабря. На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) спортсмены не значатся среди участников в соревновании танцевальных пар.

Изначально Дэвис и Смолкин были заявлены на Golden spin of Zagreb в соревновании танцевальных пар. Однако на данный момент они не фигурируют в списке участников. В то же время в протоколе присутствуют два российских дуэта — Аннабель Морозов и Андрей Багин, а также Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Дэвис и Смолкин приняли участие в четырёх международных турнирах в 2021 году. На этапе Гран-при в Канаде они заняли пятое место, на «челленджере» в Австрии расположились на четвёртой строчке, на U.S. Classic стали вторыми, а на Warsaw Cup завоевали золото.

Ранее двукратный призёр олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин заявил, что Дэвис и Смолкин не несут ответственности за то, как судьи оценивают их выступления на тех или иных соревнованиях. Специалист пояснил, что система оценивания на различных турнирах серьёзно разнится.