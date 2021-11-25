Жулин высказался о возможном завышении оценок дочери Тутберидзе

Двукратный призёр олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин заявил, что дочь прославленной наставницы Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её партнёр Глеб Смолкин не несут ответственности за то, как судьи оценивают их выступления на тех или иных соревнованиях. В беседе со Sport24 специалист пояснил, что система оценивания на различных турнирах серьёзно разнится.

Ребята-то в чём виноваты? Они получили свои оценки. Во-первых, соревнования были не серии Гран-при. Это был «челленджер», а оценки на серии Гран-при и на «челленджерах» абсолютно разнятся, к тому же очень многое зависит от судейской бригады. Ты можешь кататься грязно, но быть французом во Франции и получать высокие баллы, ты можешь быть русским в России и получать огромнейшие баллы, — сказал Жулин.

Наставник признался, что на ситуацию с оцениванием дочери Тутберидзе смотрит «сквозь определённую призму». Жулин напомнил, что в 2022 году состоятся зимние Олимпийские игры в Пекине и российской паре необходимо получить высокие оценки именно на этом старте.

Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным одержали победу в соревновании танцевальных пар на Кубке Варшавы по фигурному катанию. В сумме российский дуэт набрал 199,9 балла. При этом в короткой программе спортсмены получили 81,3 балла. Для сравнения, на этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле соизмеримые результаты показали опытные канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (81,35), а также Александра Степанова и Иван Букин (79,89).

Ранее Наталья Скопцова, мать российской фигуристки Анастасии Скопцовой, заявила, что не обязана извиняться перед парой Диана Дэвис (дочь Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин. Она считает, что никого не осуждала ни по внешнему признаку, ни по профессиональным данным. Также она отметила, что не критиковала судейскую бригаду.