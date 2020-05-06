НБА откроет тренировочные базы в штатах, где ослаблена самоизоляция

https://static.news.ru/photo/38ef4a1e-8f62-11ea-a176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сообщило клубам об открытии тренировочных центров в ближайшее время в штатах, где власти облегчили режим самоизоляции.

Об этом на странице своего Twitter рассказал инсайдер The New York Times Марк Стайн.

The NBA, I'm told, just notified its teams that it intends to allow practice facilities in states where shelter-in-place regulations have been eased to re-open Friday as planned ... "pending new developments" — Marc Stein (@TheSteinLine) May 6, 2020

НБА приостановила текущий сезон после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19. Позже наличие инфекции подтвердилось у других игроков лиги, среди которых оказались Донован Митчелл («Миннесота») и Кевин Дюрант («Бруклин»).

Ранее NEWS.ru писал, что четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» Тони Паркер станет президентом французского футбольного клуба «Лион» через три года.