После досрочного завершения чемпионата России по гандболу клубы отпустили легионеров по домам. Кому-то удалось уехать раньше, кто-то немного задержался в Москве. Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ян Лесли провёл в Москве 14-дневную самоизоляцию, после чего вернулся на родину в Данию. В интервью NEWS.ru он поделился мыслями о том, как люди переживают пандемию инфекции коронавируса в Дании, а также рассказал о становлении команды и объяснил, почему в Ростове заполняемость трибун болельщиками больше, чем в Москве.

«Ситуация в Дании не является идеальной, но уже гораздо лучше»

— Необычное завершение сезона. Было ли в вашей карьере что-то подобное?

— Никогда ранее я не был в подобной ситуации. Конечно, самое важное для нас сейчас — сохранить своё здоровье. Такого же мнения придерживается и руководство гандбола, нет мыслей о продолжении игры или плей-офф. Доигрывать плей-офф — не лучшая идея.

— Расскажите о возвращении в Данию. Не было проблем с перелётом?

— Нет, никаких проблем не было. Единственное, был очень долгий перелёт — понадобилось 17 часов, чтобы вернуться домой. Но для меня не имеет значения время в пути, главное — быть в безопасности и приехать домой. Клуб приобрёл мне билеты и я остановился на одну ночь в Амстердаме, а следующим утром улетел в Биллунд.

— Самоизолируетесь?

— Стараюсь следовать всем правилам и постановлениям властей. Когда я вернулся в Данию, то первые 14 дней я провёл на карантине. Ощущалось, будто я месяц только и делал, что сидел дома: сначала 14 дней карантина в Москве, затем столько же в Дании.

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Как в целом обстоят дела в Дании? В каком настроении жители? Что они думают о ситуации?

— Каждый, я думаю, как и в России, переживает и беспокоится о происходящем. Сейчас во всём мире очень опасно, и чтобы позаботиться о себе и здоровье, лучше правда сидеть дома. Однако каждый надеется, что в скором времени мы вернёмся к нормальному образу жизни.

— А как с самодисциплиной? В Москве прошли майские праздники и людей, если честно, не только на дорогах, но и в парках на шашлыках было достаточно много.

— Я так скажу, в Дании с этим всё хорошо, мы слушаем слова президента и его команды, которые убеждены, что нам следует оставаться дома или выходить на улицу раз в день на один час раз, если кто-то собирается делать покупки. Люди выполняют эти установки. Надо с должным вниманием и осторожностью относиться к сложившейся ситуации с вирусом. Некоторые люди делают по-другому, однако, если правительство сказало сидеть дома, я должен следовать этому совету. Мы должны помогать друг другу всем, чем можем. Мы не беспокоимся о праздниках, это неважно для нас. Я думаю, слушать и главное слышать — это хорошая идея, потому что ситуация очень сложная и каждый может быть более ценен, если слушать и выполнять предписанные установки.

— Но есть и те, кто думает, что никакого вируса нет, и происходящее является тайным заговором. Слышали что-нибудь подобное?

— Я не трачу своё время на различные теории. Если нам говорят держать дистанцию, надо её соблюдать, потому что это хорошая идея. Что думают люди, меня не волнует. Я стараюсь слушать правительство, их советы, чтобы сохранить свое здоровье.

— Если искать во всём положительные стороны, то какой плюс можно вынести из этой пандемии?

— Довольно сложно ответить на этот вопрос. Но я могу сказать, что использую своё время на людей, которых люблю и о которых забочусь. Это правда очень здорово, потому что в обычной жизни у меня практически нет времени, чтобы расслабиться с семьёй, потому что ты постоянно находишься на работе, а я работаю далеко от семьи. Так что сейчас самое время пойти немного расслабиться, посмотреть несколько гандбольных игр без мыслей: «Ох, нам нужно тренироваться и готовится к следующей игре, которая состоится на следующей неделе».

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как вообще проходит ваш день?

— Я просыпаюсь и приступаю к работе. Затем убираюсь дома (смеётся). После этого у меня есть некоторое время пообщаться с девочками, моей командой. Понаблюдать за тем, как проходит очередная тренировка. А тут и дети возвращаются из школы. Немного отдыхаем и делаем домашние задания. И если после этого у нас остаются силы, то идём гулять в сад, играть в гандбол, футбол, наслаждаемся временем. Даже бегаем через день. Сейчас то время, когда невозможно увидеться с друзьями. И мы используем каждую минуту, чтобы быть вместе.

— Среди ваших знакомых кто-то сталкивался с коронавирусом?

— Нет, никто.

— Приятно слышать. То ли мне кажется, то ли действительно некоторые европейские страны потихоньку начинают оживать. Что говорят в Дании о том, когда пандемия пойдёт на спад?

— Ситуация в Дании не является идеальной, но уже гораздо лучше. Думаю, через две-три недели всё будет хорошо.

— У вас ещё и день рождения не за горами. Как планируете отмечать, учитывая всю ситуацию?

— Свой день рождения я хочу потратить на хороший ужин и пиво. А всё остальное меня не беспокоит. Когда ты становишься старше, ты думаешь о том, чтобы просто хорошо провести время с близкими людьми. Для меня уже не важно: карантин, коронавирус или любой другой вирус.

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«Лучше сейчас сократят зарплату, но сохранят клуб после окончания пандемии, чем мы потеряем команду вообще»

— Генеральный директор ЦСКА рассказывал, что команда пошла на снижение зарплат. Легко далось решение?

— Это сложная ситуация — ты не знаешь, когда и чем она закончится. В любом случае, нужно помочь компании, в которой ты работаешь. Здоровье и экономика важнее, чем моя или чья-то ещё зарплата. Мы должны помочь, чем можем. Определенно, я понимаю, что лучше сейчас сократят зарплату, но сохранят клуб после окончания пандемии, чем мы потеряем команду вообще.

— Соответственно, в связи с пандемией вынужденно изменилась и система тренировок. Всегда ли команда выполняет упражнения добросовестно? Не филонят?

— Я думаю, сейчас для всех нас очень тяжелая ситуация, потому что ты должен делать некоторую работу удалённо, не зная, когда мы начнём играть: после выходных или на следующей неделе. Когда не знаешь, какие ошибки допускаешь на тренировках. Всё это не просто, но хорошо для игроков. Здорово, что мы можем видеть, что девочки работают и нам удаётся держать корабль в хорошем состоянии. Мы знаем, что у нас есть тренировки — и это не время для лени и плохой формы. Нам есть над чем работать.

«С первых дней я чувствовал давление в Ростове больше, чем в Москве»

— Наверное, уже положено подвести итоги сезона. Чем вам запомнился первый год существования ЦСКА? Каково это — строить команду с нуля?

— Мы все начали работать с нуля: никто близко не знаком друг с другом, никто не знал главного тренера. Нам приходилось работать над разными мелочами, выстраивать работу таким образом, как нам казалось будет наиболее правильным решением. В то же время это было довольно легко, потому что вы делаете так, как сами того хотите. Нам просто нужно было сделать так, чтобы тренировочный процесс соответствовал правильному менталитету в команде, создать должную атмосферу. Важно было научить девушек играть вместе, чтобы у нас была сильная команда, а не только лишь сильные имена. Так что всё это довольно непросто — начинать с самого низа, не имея при этом каких-то подсказок или примеров, на которые можно было бы ориентироваться. В результате мы финишировали третьими и пробились в «Финал четырёх» Кубка России и если посмотреть на наш состав, то можно убедиться в том, что по ходу сезона мы не досчитались ключевых игроков из-за травм. Катя Ильина и Тоня Скоробогатченко присоединились к нам уже по ходу сезона и тот факт, что они не прошли с нами предсезонку, тоже сказался. Если бы у нас было чуть больше времени и в нашем распоряжении были бы все игроки, так как я оптимист, то полагаю, что мы бы оказались в финале чемпионата России. Но это только в теории. Реальность же такова, что мы написали первую главу в истории ПГК ЦСКА, завоевали медали в дебютный сезон и это очень важно для нас. Есть много вещей, которыми мы остались довольны, но мы рассчитываем на большее в будущем. Так что давайте назовём это разминкой перед тем, как произойдёт нечто большее.

пресс-служба ПГК ЦСКА

— У вас огромный опыт работы в России, учитывая время, проведённое в «Ростов-Доне», но участвовать в создании совершенно новой команды — подобное, кажется, для вас в новинку. Чувствовали ли вы особое давление?

— Это просто по-другому. Нельзя сравнить опыт, полученный в Ростове, с тем, что меня ожидало в ЦСКА. Потому что ЦСКА — это новый клуб, а Ростов на момент моего прихода на протяжении многих лет останавливался в шаге или нескольких шагах от чемпионства. Тогда у нас получилось завоевать чемпионский титул, и сейчас они остаются лучшей командой в России. Так что, если брать спортивную составляющую, то это две разные ситуации. Конечно же проект ЦСКА создавался для того, чтобы занять место сильнейшей команды страны, но для этого потребуется время. К тому же, уже в первый год мы проделали очень хорошую работу и убедились, что можем стать лучше во многих аспектах, при правильной работе над ошибками. Конечно же нам нужно больше внимания уделять мелочам, но если спросить у игроков, то, на мой взгляд, они не скажут, что по их ощущениям это был дебютный сезон только что образованного клуба, потому что многое получалось и положительных моментов было больше, чем допущенных ошибок.

Что касается давления, то с первых дней я чувствовал давление в Ростове больше, чем в Москве. Потому что я тренер-иностранец, а их в России работало не так много до меня. На тот момент амбиции «Ростов-Дона» заключались в том, чтобы выиграть чемпионат в течение двух лет, а мы достигли этой цели в первый же год. Я не скажу, что в ЦСКА мне было проще, но давление было не таким высоким, как в первый сезон в Ростове. Я с нетерпением жду следующего сезона, потому что мы собираемся бороться за чемпионство. Это будет более волнительно для всех, и для меня в том числе.

Ян Лесли пресс-служба ПГК ЦСКА

«Женщины превосходят мужчин в своем желании строже следовать установкам тренера»

— Не сомневаюсь, нужны стальные нервы для того чтобы работать в женском коллективе. Думаю, и ссоры у девчонок бывали. Можете вспомнить самый смешной случай, когда одноклубницы что-то не поделили и приходилось решать конфликт?

— Нет, на самом деле девушки более дисциплинированны и стараются работать, как команда. Они хотят добиться как личного, так и командного успеха. Понятно, что физические и технические особенности лучше в мужских командах, потому что они сильнее и принимают решения быстрее, но среди девушек тоже много игроков, которые быстро ориентируются на площадке и используют не только интуицию, но и голову. В то же время, мне кажется, что женщины превосходят мужчин в своём желании строже следовать установкам тренера, что помогает команде в целом, а не облегчает жизнь кому-то индивидуально.

— ЦСКА собрал отличных игроков, но травмы будто преследовали девочек весь сезон: Полина Ведёхина, Дарья Дмитриева, Екатерина Бобина, Сабина Якобсен. Но зато получилось проявить себя другим игрокам. Например, той же Екатерине Ильиной, которая за короткий срок попала в национальную команду. Кто с профессиональной точки зрения приятно удивил вас?

— Я не могу сказать, что кто-то меня удивил, но я скажу, что каждая из них играла на том уровне, который вы рассчитываете увидеть от них. Особенно в те моменты, когда они полны сил, доверия и настроя показать хорошую игру. Ольга Горшенина очень мощно провела первую половину сезона. Но когда она вернулась после ЧМ-2019, у неё возникли определенные проблемы. Тем не менее, ей удалось преодолеть этот спад, и она вернулась на свой уровень. Если говорить в целом, то она была одним из наших лучших игроков в этом сезоне.

Другой пример — Полина Горшкова. После травмы Даши Дмитриевой ей досталась роль капитана и ей пришлось выполнять очень много дополнительной работы не только на площадке, но и за её пределами. Она приложила все силы, чтобы заполнить образовавшуюся дыру из-за потери Даши. После своего возвращения из декрета Полина неоднократно показывала высокий класс и проделывала отличную работу на площадке.

Полина Горшкова (слева) Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из наших главных проблем на старте сезона была позиция разыгрывающей. Нам нужен был человек, который будет вести игру и проявит лидерские качества в тот момент, когда мы будем владеть мячом. Я думаю, что спустя некоторое время Чига (Наталья Чигиринова — прим. NEWS.ru) и Като (Екатерина Ильина — прим. NEWS.ru) проделали очень хорошую работу, поддерживали и страховали друг друга в нужные моменты. Это помогло нам стать лучше и допускать не так много ошибок.

Последнее, но немаловажное, что я хотел бы отметить — нам удалось выстроить и наладить хорошее взаимопонимание между игроками, в частности между защитниками и вратарями. Еще перед стартом сезона, во время сборов в Сочи, тренерский штаб обращал внимание игроков на этот аспект. Одной из наших главных целей на сезон было выстроить лучшую оборону в лиге. Я не помню точных цифр, но если не ошибаюсь, то нам удалось добиться этой цели. Кроме того, мы должны быть в первой тройке по реализации голов в отрывах. Такие ситуации ещё больше подчеркивают важность сплоченной работы всей команды, а не отдельно взятых игроков.

«Надеюсь, что вернусь в Москву и продолжу работать с командой»

— А если вспоминать матчи: о какой игре ЦСКА в этом сезоне можно рассказывать с гордостью, а о какой даже вспоминать не хочется?

— Если говорить в целом, то на протяжении всего сезона мы налаживали нашу игру, улучшали отдельные процессы и прежде всего стремились к стабильности. Для меня гораздо важнее было, чтобы каждый игрок чётко понимал наши цели и задачи, потому что по ходу сезона каждая девушка получала свой шанс. Не должно было быть таких ситуаций, когда из-за недостаточного взаимопонимания двух отдельных игроков страдала вся команда.

Я наслаждался многими нашими играми по ходу сезона. Причём это касается не только тех ситуаций, когда все шло идеально, но и тех, когда объективно не твой лучший день, но ты прикладываешь все усилия для того, чтобы переломить эту ситуацию. Под эту категорию подходят домашние игры против «Астраханочки» и «Лады». Также я отмечу наш кубковый матч в Звенигороде. На тот момент мы не были до конца уверены в том, на каком уровне сейчас находится команда и как она справляется с давлением и высокими ожиданиями. Мне кажется, что в той игре девушки развеяли все сомнения и своим выступлением доказали, что пусть ЦСКА и уступил «Звезде» в начале января в чемпионате России, но на этот раз ни у кого не должно возникнуть вопросов относительно уровня команд.

— В конце мая команда отправится в отпуск, и следующая встреча запланирована на начало июля. Ведутся разговоры о закрытии границ. Что в такой ситуации делать легионерам и вам в частности? Думали об этом?

— Вообще-то я думаю, что вернусь и продолжу работу с командой (смеется). Да, сейчас очень трудная ситуация, но, думаю, что через два месяца обстановка изменится в лучшую сторону. По крайней мере, надеюсь на это.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— В Ростове посещаемость гандбольных матчей выглядит немного иначе. Когда вы возглавили ЦСКА и увидели количество болельщиков на домашней арене, что испытали?

— У всего есть начало. Точно так же было и в нашем случае — нужно было с чего-то начать и посмотреть, как в дальнейшем мы могли бы повлиять на эту ситуацию. Возможно, на каких-то матчах присутствовало не так много зрителей, в то же время, на других играх болельщики создавали великолепную атмосферу, поддерживали команду, и мы действительно ценили и наслаждались этим. Ещё слишком рано делать какие-либо выводы на этот счёт. Когда ты являешься частью такого большого сообщества, как ЦСКА, то нужно правильно выстраивать расписание, чтобы наши игры не совпадали с матчами футбольного, хоккейного или баскетбольного ЦСКА, как пример. В таком случае болельщикам не придется выбирать, где именно им провести своё свободное время. Мы только начинаем, и я думаю, что мы ещё будем добиваться прогресса в этом вопросе шаг за шагом, привлекая больше болельщиков и улучшая атмосферу на домашних матчах. Так что, пока сравнивать нас с «Ростов-Доном» преждевременно. Хотя бы по той причине, что у ростовской команды есть история и организованная фан-база. Люди понимают, куда они идут и чего стоит ожидать. Нам же лишь предстоит преодолеть этот путь и на данный момент невозможно представить, чтобы московские болельщики пожертвовали хоккейным матчем ради похода на гандбол. Но мы постараемся их переубедить.