На багаже Плющенко: Трусова разнесла всех на контрольных прокатах

Олимпийский сезон стартовал. В Челябинске завершились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Гвоздём программы традиционно стали женские прокаты. Многим фигуристкам не удалось исполнить чисто произвольные номера, но не Трусовой. Подопечная Тутберидзе утроила настоящую феерию на катке в Челябинске. О мощном возвращении «Русской ракеты» и не только — в нашем материале.

Дарья Усачёва открывала произвольные программы у женщин на контрольных прокатах в Челябинске. Как и в короткой программе, так и в произвольной подопечная Этери Тутберидзе предстала в лирических образах. Накануне выступила под композицию Never enough из «Величайшего шоумена», сегодня — под «Турандот».

Сильными сторонами Дарьи по-прежнему остаются музыкальность, артистизм и всё, что связано с компонентной составляющей программ. Однако в техническом плане фигуристка пока не блистает. Ни в одном номере не было исполнено ни одного элемента ультра-си. А в произвольной и вовсе случилось падение на тройном флипе. Видимо, это отголоски травмы, которую незадолго до контрольных прокатов получила фигуристка. В противном случае тяжело объяснить такую ошибку. Усачёва по прозвищу «стальные нервы» (получила это прозвище за сверхстабильные выступления в прошлом сезоне) такие ошибки не допускает.

Дарья Усачёва Александр Вильф/РИА Новости

Вслед за ней на катке появилась Виктория Синицына. Фигуристка из-за тяжёлой травмы пропустила почти весь прошлый сезон, поэтому начало нового соревновательного года обещало стать непростым для неё. Так оно и произошло. В произвольной программе Виктория сорвала четверной тулуп и допустила ошибки на некоторых других прыжках. Но за смелость ей пятёрка с плюсом. Где как не на контрольных прокатах пробовать сложные прыжки? Также хочется отметить костюмы спортсменки. Что в короткой (особенно в короткой!), что в произвольной Синицына предстала в красивых и интересных платьях.

У подопечной Евгения Рукавицына Елизаветы Нугумановой не задались обе программы. Фигуристка наделала большое количество ошибок в прыжках, от чего стёрлось общее впечатление от номеров. Но это только старт сезона. Лиза ещё успеет раскататься.

Техническая база Софьи Самадуровой уже давно не соответствует современным реалиям фигурного катания. Зачастую даже тройные прыжки становятся для чемпионки Европы 2019 года настоящей проблемой. Зато в выборе нетипичной музыки, нестандартных образов ей нет равных. Хотите услышать трек Dua Lipa New rules (короткий номер фигуристки) — без проблем. Хотите увидеть на катке «Мулан» (произвольный номер) — тоже можно. Она не боится экспериментировать с нарядами, с макияжем. И что важно: за счёт своего невероятного артистизма выглядит очень органично в любом образе.

Софья Самодурова Александр Вильф/РИА Новости

Ещё вчерашняя юниорка Майя Хромых сильно прибавила в сравнении с предыдущим сезоном. Заметить это можно было уже в короткой программе, когда фигуристка очень уверенно и по-взрослому откаталась под свою прошлогоднюю поставку I'll Take Care of You. И если в короткой Хромых прогресс прослеживался в таких аспектах, как скольжение, артистизм, вовлечённость в образ, то в произвольной мы увидели очень серьёзный технический контент (а точнее, намёк на него). Да, выполнить всё чисто не удалось. После хорошего каскада из тулупов 4-3 последовала «бабочка» на сальхове. А во второй половине не получился лутц.

Но несмотря на досадные падения, Майя выглядела весьма убедительно в постановке под «Мулен Руж». Да и начать сезон с такого мощного каскада — это уже большой прорыв для фигуристки. В прошлом соревновательном году она приземлила четверной на соревнованиях только в середине сезона. Дальше — больше. По крайней мере потенциал у Хромых большой.

Нельзя не отметить прогресс ещё одной фигуристки. Алёна Косторная прошлого сезона и Алёна Косторная нынешнего сезона — два разных человека. Как мы помним, в преддверии прошедшего соревновательного года фигуристка перешла в группу Евгения Плющенко. За семь месяцев под руководством двукратного олимпийского чемпиона Косторная не смогла ни разу приземлить свой фирменный прыжок — тройной аксель. Но стоило ей вернуться к Тутберидзе, как вернулся и прыжок.

Болельщики ожидали увидеть триксель в короткой программе, однако блюзовая постановка под песню Am I the one Бет Харт обошлась без элементов ульлтра-си. Зато произвольный номер под «Зиму» Вивальди начался как раз с тройного акселя. Элемент был исполнен в стиле Косторной — на половину катка. Больше трикселей в программе не наблюдалось. Но это только пока. Фигуристка заверила, что её цель — вернуться к трём трикселям в двух программах, как в сезоне-2019/20. Учитывая постепенно улучшающуюся форму фигуристки, в это поверить можно.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова в привычной для себя манере тяжело входит в сезон, да и последствия недавней травмы мизинца тоже дают о себе знать. Короткая с нетипичными для неё ошибками произвольная — без четверных. Звучит пугающе, но бить тревогу раньше времени точно не стоит. Анна умеет набирать форму к важным турнирам.

А вот на чём бы хотелось сосредоточить внимание, так это на постановках фигуристки. В короткой Щербакова предстаёт публике в восточной тематике, в произвольной снова уклон в лирический и немного мистический образ через саундтрек к фильму «Мастер и Маргарита» Игоря Корнелюка. Пока обе программы вызывают неоднозначные впечатления. Особенно короткая. Уж слишком этот номер напоминает «Клеопатру» Алины Загитовой, да и восточная тематика раскрыта очень поверхностно. Настроение и образ второй программы тоже пока не полностью удалось раскрыть фигуристке. Но «Мастер и Маргарита» непростая тема. Здесь нужно время.

Если кому-то и удалось передать восточный дух, то это Лизе Туктамышевой. Да, в произвольной фигуристка сорвала оба тройных акселя (в короткой триксль исполнила максимально легко). Да, упала с лутца. Но как же она зажгла во второй части программы. Восточная музыка в современном прочтении — очень интересное и смелое решение. Стоит отметить, что фигуристка выглядит невероятно органично будь то в восточном, будь то в лирическом образе (в короткой программе выступала под композицию Oblivion). Лиза умеет быть нежной и трогательной. Лиза умеет быть зажигательной и сексуальной. Лиза умеет быть разной. Вот он опыт и мастерство! Осталось теперь только стабилизировать свои триксели — и можно биться за путёвку в Пекин.

Елизавета Туктамышева vk.com/lizatuktamisheva

Камила Валиева в произвольной сохранила прошлогоднее «Болеро», а в короткой одну лирическо-драматическую композицию («Шторм») заменила на другую (In Memoriam Кирилла Рихтера). Программы настолько похожи, что понять, какая из них лучше, крайне непросто. Что касается содержания, то в короткой программе Камилла была бесподобна, а вот в произвольной допустила небывалое количество ошибок. Ладно, так как это контрольные прокаты, то закроем на это глаза. Пока можно.

Если бы можно было выбрать королеву контрольных прокатов, то это звание безоговорочно досталось бы Александре Трусовой. Сначала в короткой она покорила всех в невероятном образе «Фриды». Такой Трусову ещё не видели никогда. Огненное платье, огненные волосы — красотища! Но оказалось, что это не предел. В произвольной фигуристка выступила под композиции из фильма «Круэлла», и это был настоящий отвал башки. После пассивных композиций у женщин в течение двух дней этот номер по-настоящему стал глотком свежего воздуха. Лучшей постановки для «Русской ракеты» тяжело было придумать.

Но мало того, что с постановкой случилось попадание 10 из 10, так ещё в произвольной фигуристка продемонстрировала невероятный контент. Она стала в первой в истории женщиной, исполнившей в одной программе пять четверных: четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной лутц — тройной тулуп, сольный четверной лутц. Фантастика!

Повлияло ли так возвращение в группу Тутберидзе? Или это багаж Плющенко (а почему, собственно, нет)? Неважно! Трусова в невероятной форме! Пока она единственная, кто готов биться за золото Пекина!