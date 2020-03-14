https://static.news.ru/photo/4b1d0e0c-6603-11ea-ad49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Всемирная федерация кёрлинга (WCF) объявила об отмене мужского чемпионата мира из-за распространения коронавируса.

Следуя рекомендациям шотландского правительства, мы с глубоким сожалением вынуждены отменить чемпионат мира среди мужчин, — цитирует президента WCF Кейт Кейтнесс ТАСС.

Турнир должен был пройти с 28 марта по 5 апреля в Глазго. Организаторы отметили, что безопасность всех участников турнира является главным приоритетом.