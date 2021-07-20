МОК разрешил использовать флаг России в официальных гостиницах Олимпиады

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Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил использовать российский флаг в официальных гостиницах Олимпиады в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы МОК, ограничения на российский флаг распространяются только на олимпийские объекты в Токио.

Общественные места и гостиницы не попадают под компетенцию МОК, — сказали в пресс-службе.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены будут выступать без государственной символики. Вместо флага на Олимпиаде будет использоваться знамя Олимпийского комитета, вместо гимна — отрывок из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял новый девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни — Citius, altius, fortius — communis).