МОК разрешил использовать флаг России в официальных гостиницах Олимпиады
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
09:38, 21 июля 2021
Фото: AP Photo/Jae C. Hong/ТАСС
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Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил использовать российский флаг в официальных гостиницах Олимпиады в Токио. Об этом сообщает ТАСС.
По словам пресс-службы МОК, ограничения на российский флаг распространяются только на олимпийские объекты в Токио.
Общественные места и гостиницы не попадают под компетенцию МОК, — сказали в пресс-службе.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены будут выступать без государственной символики. Вместо флага на Олимпиаде будет использоваться знамя Олимпийского комитета, вместо гимна — отрывок из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял новый девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни — Citius, altius, fortius — communis).