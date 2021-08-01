Губерниев назвал американскую спортсменку «квакающим лузером»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание американской пловчихи Лилли Кинг о российских спортсменах. Она посчитала незаслуженными медали пловцов Евгения Рылова и Климента Колесникова.

Что-то лузеры Олимпиады в Токио опять квакают, — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Кинг ранее неоднократно критиковала российских спортсменов. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро она была против выступления Юлии Ефимовой, так как её ранее ловили на допинге. Сейчас пловчиха из США считает, что всем российским атлетам нужно было запретить соревноваться на Олимпиаде в Токио.

Ранее сообщалось, что Губерниев вступил в словесную перепалку с главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком.