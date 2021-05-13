Мексиканские страсти: тренеров Тутберидзе упрекнули в алчности

Межсезонье в фигурном катании — не помеха для хейта в адрес школы Этери Тутберидзе. Известный американский журналист Дэвид Лиз раскритиковал тренеров «Хрустального» Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза за плохие семинары в Мексике. И его активно поддержали пользователи соцсетей. Почему сборы в Мексике вызвали такой резонанс, рассказывает NEWS.ru.

TeamTutberidze колесит по миру

Не успело завершиться турне по городам России Этери Тутберидзе с шоу «Чемпионы на льду», как тренеры «Хрустального» отправились в Центральную Америку. Все майские каникулы Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз проводили тренировочные сборы в Мехико.

Занятия выездной группы Тутберидзе проходили как на катке Pista de Hielo Santa Fe, так и в «зале». Правда, вместо привычного зала начинающие фигуристы занимались на парковке. Выбор непривычной локации связан с тем, что желающих получить драгоценные знания от одного из лучших тренерских штабов в фигурном катании было очень много. Чтобы соблюсти все меры безопасности (в Мексике к этому относятся очень серьёзно), спортсмены и наставники перекочевали на просторную, открытую площадку. Кстати, на катке все занимались только в масках.

Стоит отметить, что помимо занятий тренеры даже провели пресс-конференцию для местных журналистов, на которой рассказали о том, как протекает рабочий процесс в их группе, как им приходится много трудиться, как непросто сразу распознать талант и как нужно оттачивать работоспособность у спортсменов.

То, что перед олимпийским сезоном у нас столько хороших девочек, показывает, что мы работаем в правильном направлении и даём результат... Мы продолжим работать на максимуме, ставить программы, работать над прыжками. И дальше они просто будут выходить на соревнования, чтобы уже там выяснять, кто сильнее, кто более стрессоустойчив и лучше продемонстрирует катание, — сказал Глейхенгауз.

$300 за час?!

Но интересные подробности из «кухни» школы Тутберидзе и оттачивание упражнений на практике впечатлили не всех. Нашлось немало недовольных. Разжигателем «войны» стал хорошо известный российской публике американский журналист Дэвид Лиз, который несколько месяцев назад обвинял российских фигуристок в использовании блокаторов гормонов, а затем упрекнул Тутберидзе в национализме.

Новый скандал начался с того, что Дэвид пригласил в качестве гостя в свой подкаст на YouTube The Skating Lesson четырёхкратную чемпионку Мексики Ану Сесилию Канту. Выбор на эту гостью пал не случайно. Канту была одним из организаторов семинара с участием тренеров «Хрустального» в Мексике.

Лиз откровенно пытался спровоцировать мексиканскую фигуристку каверзными вопросами. Сначала он выяснял, почему дети занимались на парковке, затем просил прокомментировать жалобы некоторых участников семинара на поведение Глейхенгауза. По его данным, на одном из занятий хореограф был в плохом настроении, заставил вести весь семинар Дудакова, а сам сидел всё это время в телефоне.

Канту подтвердила, что иногда приглашённые наставники вели себя неоднозначно. Они выгоняли со льда всех, кто не выполнял или выполнял некорректно их требования. При этом фигуристка отмечает, что тренеры группы Тутберидзе не обращали внимания на старания детей и даже на их слёзы.

Я сказал тебе три раза держать руки здесь, а ты держишь их в другом месте. Уходи со льда, — цитирует наставников мексиканская фигуристка.

По словам Аны, Глейхенгауз позволял себе даже некоторые оскорбления.

Глехейнгауз сказал одному из детей, что он тратит больше энергии, когда спит, — отметила она.

Но четырёхкратная чемпионка Мексики была не единственной, кто обратил внимание на странное поведение тренеров. Пользователи Сети устроили информационную атаку на Дудакова и Глейхенгауза. Их обвинили в наплевательском отношении к участникам семинара и алчности. Многие убеждены, что участники TeamTutberidze приехали на семинар в Мексику только ради денег.

«Так вот что вы получаете за $300 в час?», «Я мысленно пересчитываю деньги», «Честно говоря, я не думаю, что они даже пытались, они просто там, чтобы забрать свои деньги», «Мы делаем такие упражнения с моими начинающими фигуристами», написали интернет-пользователи.

Впрочем, не только зарубежная публика набросилась на мексиканский вояж группы Тутберидзе. Многие российские зрители негативно отнеслись к тому, что тренеры отправились учить спортсменов в далёкую Мексику вместо того, чтобы устроить подобный семинар в каком-нибудь регионе на родине.

Лучше бы проводили мастер-классы по городам России. Может, присмотрели бы себе талантливых спортсменов заодно. Но, видимо 300 долларов в час в российской глубинке не каждый готов заплатить. Поехали в Мексику чисто рубить бабло. Алчность не знает границ. Раз уж берёте столько, потрудитесь отработать, — написал пользователь ricky.

Вот так обычный семинар в Центральной Америке превратился в мексиканский сериал. Деньги, плохие парни, обманутые дети. Финал в этом драматичном сериале по классике жанра остался открытым, поэтому мы сами попробуем подвести черту. Где бы Тутберидзе ни находилась, чем бы ни занималась, у неё всегда будет много критиков. Там, где результат и большая известность — по-другому не бывает.