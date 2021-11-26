Медведева предположила, сможет ли Валиева завоевать медаль на ОИ-2022

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила мнение, что Камила Валиева сумеет занять призовое место на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. По её словам, в настоящий момент воспитанница Этери Тутберидзе пишет историю мирового фигурного катания. Об этом спортсменка сказала в прямом эфире Instagram-аккаунта olympics.

Мне кажется, она может получить оценки даже выше, чем на Гран-при России. Она невероятная, она заслужила это на 200%. Я так горжусь ею, я горжусь, что мы живём в одно время. Рада, что у нас есть возможность видеть это. Это история, причём не только российского фигурного катания, а всеобщая. Это невероятно, — сказала Медведева.

Она выразила надежду, что Валиева сможет выступить на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, но отметила, что не считает правильным взваливать огромную ответственность на плечи юной спортсменки.

Она всё ещё юна, она ребёнок. То, что она делает, — это невероятно, но давайте не забывать, что она человек, у неё есть чувства. Множество вещей крутится в её голове, она справляется с ними и выдаёт такие выступления. И мы должны ценить это. Потому что нет такого: ой, это всего пара тренировок, всё сделано и ей это ничего не стоило. <…> Да, она прошла через многое, надеюсь, она сохранит всё, потому что заслуживает поездки на Игры, — сказала Медведева.

На этапе Гран-при в Сочи по фигурному катанию (Rostelecom Cup) Валиева одержала победу в женском одиночном разряде, обновив мировые рекорды в короткой (87,42 балла) и произвольной (185,29) программах, а также в сумме (272,71).

Таким образом, в активе Валиевой значатся три победы на этапах Гран-при по фигурному катанию 2021 года. Помимо Rostelecom Cup она победила на Skate Canada и Finlandia Trophy. В прошлом году воспитанница Этери Тутберидзе заняла второе место на чемпионате России, уступив лишь Анне Щербаковой.

Ранее журналист американского телеканала NBC Olympics Дэвид Кейн заявил на своей странице в Twitter, что Валиева продемонстрировала безукоризненное катание на этапе Гран-при в Сочи. По его словам, спортсменка выиграла как мужские, так и женские одиночные соревнования.