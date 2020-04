Медведева подверглась критике за нахождение в Японии после переноса шоу

Один из пользователей Twitter обратился к посольству России в Японии с просьбой забрать её из страны в связи с закрытием местного катка для свободного посещения из-за пандемии коронавируса.

Двукратная чемпионка мира переехала из Канады в Японию для подготовки к участию в шоу Prism on Ice. Представление должно было пройти с 5 по 7 июня в японском городе Канагава. Организаторы запустили продажу билетов, однако вскоре объявили о переносе мероприятия на 2021 год. Японские фанаты не понимают необходимости нахождения российской фигуристки в стране после переноса шоу.