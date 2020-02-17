Матч всёх звезд Единой лиги ВТБ проводился уже в четвёртый раз и второй год подряд — на столичной «ВТБ Арене — стадионе «Динамо» в Петровском парке. NEWS.ru с удовлетворением констатирует, что организаторам пока удаётся сохранять свежесть восприятия главного баскетбольного шоу сезона и не скатываться к скучному дублированию удачных находок предыдущих подобных мероприятий.

Без Тарасовой, но с Ургантом. И Алисой

Очевидно, что сам по себе матч звёзд вряд ли представляет собой увлекательное зрелище: наблюдать, как действительно классные баскетболисты (отечественные — в форме «Звёзд России», иностранные — в составе «Звёзд мира») практически без сопротивления осыпают кольцо соперника градом трёхочковых, слэм-данков и аллей-упов, надоест даже самому преданному почитателю лучшей игры с мячом уже к концу первой четверти. И итоговая заоблачная результативность — на сей раз команды совместными усилиями набрали 326 очков — 164:162 в пользу сборной легионеров — давно уже никого не удивляет. Поэтому главное на подобных мероприятиях — новые фишки, придающие шоу элемент новизны и избавляющие его от «нафталина».

vtbleague/vk.com

Год назад, например, на этой же арене любопытной находкой выглядел «баскетбол вслепую» — когда две команды молодых баскетболистов в перерыве основного матча играли в подсвеченных костюмах и светящимся мячом при погашенном свете. Или особый шарм конкурсу слэм-данков — бросков сверху — придавало присутствие в жюри мегазвезды тренерского цеха отечественного фигурного катания Татьяны Тарасовой.

Теперь же новинок было ещё больше, и они начали удивлять публику ещё до начала встречи. Например, на разминке над площадкой барражировали дроны, намекая на то, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями рождения новой разновидности баскетбола — с участием этих радиоуправляемых летательных мини-аппаратов. Даже стартовое вбрасывание мяча в матче произвёл не один из арбитров, а дрон.

Какой-то домашней теплоты матчу звёзд придала необычная церемония представления его участников: известный телеведущий, шоумен и большой поклонник баскетбола Иван Ургант сначала произносил несколько фраз про очередного выходившего на публику игрока, а тот появлялся на подиуме не один, а в сопровождении своей семьи, в отдельных случаях — увешанный гроздью детей.

Ещё одна фишка — появление у Урганта невидимой напарницы в конферансе баскетбольного шоу-вечера: в её роли выступила звезда Яндекса Алиса, дававшая не только различные статистические справки, но и отвечавшая на коварные вопросы знаменитого юмориста.

Кроме того, Алиса прямо по ходу встречи объявляла об активации «минуты бонусов» для того или иного баскетболиста: это означало, что все набранные им очки за этот отрезок времени увеличивались вдвое. Первому повезло Алексею Шведу: главная звезда российского баскетбола дважды забил двухочковые мячи, а заработал на этом восемь очков.

В этот же уик-энд за океаном прошёл Матч звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где, как отметили ведущие, организаторы не решились включить в программу шоу дуэль «один на один», а в нашем аналогичном мероприятии такое противостояние состоялось. Наставник российской сборной Евгений Пашутин выбрал для этого конкурса Максима Григорьева из пермского клуба «ПАРМА», а Римас Куртинайтис, возглавлявший команду звёзд мира, отправил на дуэль Кайла Виналеса из таллиннского «Калева».

Скоротечный мини-матч до пяти очков в одно кольцо завершился победой американца 5:3, и эти очки добавились в общую копилку команд.

Белые умеют летать, или Швед продлил удовольствие

Игра то и дело прерывалась на различные конкурсы и активности, в том числе и для болельщиков, и за это тоже стоит поблагодарить организаторов: они сделали всё, чтобы сам матч не превратился в рутинный и усыпляющий публику конвейер по добыванию очков без сопротивления. А так и болельщики в своих конкурсах поучаствовали — и один из них даже выиграл миллион рублей, а другой — автомобиль.

vtbleague/vk.com

Ну и нельзя отдельно не отметить два главных контеста баскетбольных матчей звёзд: конкурс трёхочковых бросков и конкурс слэм-данков. Любопытная закономерность: в обоих второй год подряд победили российские баскетболисты. Более того, лучшим «дальнобойщиком», как и год назад на этой же арене, стал Виталий Фридзон. Правда, сейчас его победа висела на волоске, поскольку Бранко Миркович из клуба «Цмоки-Минск» в финальном раунде набрал 19 очков, и Виталию удалось сравнять счёт лишь последним броском «стоимостью» в два очка.

Пришлось устраивать дополнительную серию с сокращённым лимитом времени (24 секунды вместо одной минуты), и здесь Фридзон уже не оставил шансов Мирковичу, досрочно набрав пять очков против четырёх у соперника.

В конкурсе бросков сверху год назад победил Вячеслав Зайцев из подмосковных «Химок», полёты которого как раз оценивала Татьяна Тарасова. На сей раз в жюри наряду с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко, известным государственным деятелем Сергеем Ивановым, генеральным директором Единой лиги ВТБ Илоной Корстин вошёл Иван Ургант. И с его лёгкой руки молодой игрок саратовского «Автодора» Александр Петенёв сумел обыграть в финальном раунде представителя петербургского «Зенита» Остина Холлинза.

vtbleague/instagram.com

Американец решил посвятить свои сокрушительные броски сверху недавно погибшему Коби Брайанту, надев на вторую финальную попытку майку «Лос-Анджелес Лейкерс» с номером 24 и фамилией суперзвезды НБА, но, видимо, не сумел совладать с волнением. А Петенёв своей победой в соревновании самых летающих баскетболистов вслед за Зайцевым наглядно доказал абсурдность известной фразы о том, что «белые не умеют прыгать».

В концовке и сам матч не на шутку захватил зрителей, потому что обе команды начали уже без шуток бороться за победу. Для начала они превзошли рекорд результативности подобных матчей, составлявший 252 очка (в самом первом Матче звёзд в Сочи в 2017 году российская команда обыграла легионеров — 131:121), а затем впервые в истории вышли за рамки основного времени. За это стоит сказать спасибо всё тому же Шведу, который, выполняя три штрафных броска, первым из них сравнял счёт (147:147), а два оставшихся намеренно смазал.

Правда, ещё пять минут классного зажигательного баскетбола обернулись для российских звёзд поражением 162:164. Но, думается, ни сам Швед, ни кто-либо другой из выходивших в этот вечер на площадку, не пожалел об этом. Всё-таки итоговый счёт — далеко не самое главное в таких матчах.

А Алексей Швед, набравший рекордные 42 очка в этой встрече, получил весьма значимый «утешительный приз» — титул MVP (самого ценного игрока) четвёртого Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.

Корстин: мы старались удивить московскую публику

После окончания игры NEWS.ru пообщался с гендиректором Единой лиги ВТБ Илоной Корстин.

— Как выглядел нынешний Матч звёзд в сравнении с тремя предыдущими?

— В этом году было больше новаций. Мы пытались удивить московскую публику, поскольку второй год подряд проводили Матч всех звёзд на этой арене в Петровском парке, и хотелось придумать что-то инновационное. В частности, впервые использовали медиаповерхности — экраны, которые были прямо на полу, на которых демонстрировалась различная информация для зрителей. Также были вывешены дополнительные информационные экраны по всем четырём углам площадки. Не забудем и про другие спецэффекты, дроны.

Что касается самого матча, мне понравилось, что в нём был овертайм, интрига до последней секунды, и игроки по-настоящему боролись за победу. Что, впрочем, бывает в каждом подобном матче. Овертайм, напомню, в наших матчах звёзд случился впервые. В этом году, на мой взгляд, и все конкурсы в перерывах матча были более качественными, игроки больше старались в них победить. И вопросов не возникло ни по одному победителю конкурсов, потому что всё было достаточно очевидно.

vtbleague/vk.com

Ещё отмечу, что зрители более активно взаимодействовали с баскетболистами. Мы хотели, чтобы они более активно выражали свои симпатии и эмоции на трибунах. Разумеется, нам есть в чём прибавлять в плане организации и работе со зрителями, которым иногда бывает сложно определиться, за какую из команд болеть, если в составах обеих есть представители одного и того же клуба. Это вызывает растерянность у болельщиков. И нам нужно приучать публику, что всё-таки можно отдавать свои симпатии либо какому-то конкретному игроку, либо одной из команд, чтобы ещё активнее вовлечь зрителей в процесс создания яркого баскетбольного шоу.

— Вы сказали, что овертайм в Матчах всех звёзд Единой лиги ВТБ был впервые, но, наверное, за это стоит сказать спасибо Алексею Шведу, который и организовал дополнительную пятиминутку своими промахами со штрафных...

— Да, но такое ощущение, что баскетболисты в конце основного времени ещё не наигрались, и хотели продлить это удовольствие. Хотя перед матчем некоторые говорили о накопившейся усталости, кто-то даже не хотел приезжать на Матч звёзд. Но в итоге все играли с огромным желанием, и их стоит поблагодарить за самоотдачу, за то, что они устроили настоящий праздник. И за то, что они были и остаются ключевой частью нашего шоу.

— Не было опасений, что Матч звёзд Единой лиги ВТБ может слегка померкнуть на фоне аналогичного мероприятия в НБА, проходившего в этот же уик-энд?

— У нас своя публика, за океаном — своя. А на тех, кто уехал в эти дни в Америку, мы не обижаемся: вы сами видели, что на нашем матче был полный зал, так что всё было абсолютно оправданно и логично. К тому же у нас не было особого выбора провести Матч звёзд в другое время, поскольку международный календарь был свёрстан уже давно, и пауза в нём была именно в этот уик-энд.

— Есть ли у руководства Единой лиги ВТБ какие-нибудь задумки относительно Матча всех звёзд в следующем, 2021 году?

— Давайте поговорим об этом позже.