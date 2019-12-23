Левая крайняя женского гандбольного клуба ЦСКА (Москва) Юлия Маркова в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала о трудностях при переходе в новую команду, главном тренере Яне Лесли, объяснила, чего не хватило российской сборной на чемпионате мира и поделилась мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA).

— Летом вы оказались в абсолютно новом клубе, покинув «Динамо», в котором вы начинали карьеру. Трудно ли давалось решение при переходе?

— Да, очень трудно, потому что я привыкла к Волгограду, там семья, друзья — всё родное. К тому же переезжала вообще первый раз, так ещё и в столицу.

— Долго привыкали к Москве?

— Нет, в принципе, сразу почувствовала себя в своей тарелке, но не без помощи мамы, которая была рядом. Да и практически всех девчонок, которых, как и меня выбрал ЦСКА, знаю. А когда увидела медицинский персонал, улыбнулась — одни знакомые лица. Сразу на душе легче стало, так что быстро адаптировалась.

— Расскажите о впечатлениях от перехода, как приняли вас в коллективе?

— Шикарно (смеётся). Проблем в общении не возникало, большинство пересекались, играли друг против друга. Процесс «притирки» прошёл достаточно быстро.

— Как вам работается под руководством Яна Лесли? В чём его особенность?

— Ян очень крутой, на самом деле. Он очень хороший тактик и психолог, наверное, в этом его особенность. Но поначалу было немного непривычно, потому что тренер иностранный, до этого в своей практике я работала с российскими специалистами. А сейчас всё отлично, мы понимаем его, он — нас. Мы с ним много разговариваем, часто помогает, переживает вместе с нами, если возникают у команды какие-то трудности, он всегда первым приходит на помощь, очень коммуникабельный и открытый, как и весь тренерский штаб (улыбается). Ян часто объясняет, что он хочет от нас, что видит, в чём надо прибавлять. То есть он как будто рентген — сканирует и говорит, что нужно, а чего делать не надо. Настоящий профессионал.

— Первая половина чемпионата России позади. Если подводить итоги, то какой матч запомнился вам больше всего?

— Все игры в ЦСКА особенные, мы делаем историю. Поэтому каждая встреча откладывается в отдельный ящичек, если можно так сказать (смеётся).

— Как обстоят дела в команде? Много травмированных перед Новым годом?

— Всё хорошо, сейчас уже поменьше травмированных. Нам осталось дождаться Дашку Дмитриеву, Катюху Бобину и Ведёху (Полину Ведёхину). А так остальные все в строю. И это очень важно, потому что сейчас мы уходим на небольшую паузу, отдохнём, восстановим силы и уже восьмого января сыграем в Звенигороде со «Звездой». Надеюсь, к этому времени девчонки вернутся в строй.

— После восьми подряд выигрышей на групповых раундах чемпионата мира по гандболу логично было ожидать от подопечных Амброса Мартина продолжения победного шествия в плей-офф. Что не хватило в матче с голландками, которым мы уступили с разницей в одно очко (32:33)? Почему не удалось контролировать игру?

— Игра была очень равная. Не могу сказать, что голландки были на голову выше. Думаю, что немного не хватило удачи, в тот день она была на стороне сборной Нидерландов. Очень сложно выигрывать, когда игра складывается мяч в мяч.

— Россиянки оказались на пьедестале ЧМ впервые за последние десять лет. Что вы чувствовали?

— Обидно, конечно, что проиграли в полуфинале, но девчонки молодцы, сумели взять себя в руки и обыграть норвежек в матче за третье место. Они проделали очень большую работу и взяли медали, которые мы не видели, действительно, десять лет. Это не может не радовать, это нереально круто! Я смотрела, болела, конечно же, безумно была рада.

— Впереди отбор на Олимпиаду-2020. Оставшиеся путевки будут разыграны с 20 по 22 марта. В нашей группе национальные команды Венгрии, Сербии и Китая. Что можете сказать о соперницах и наших шансах при отборе?

— Сербия себя неплохо показывала на мире, я думаю, что от них стоит ожидать чего-то каверзного, их нужно опасаться. А Китай вообще играет в другой гандбол, неизвестно, к чему с ними готовиться. Каждая команда сильная, к каждой необходимо найти свой подход и философию.

— Уже вторую неделю обсуждается решение WADA, которое отстранило Россию на четыре года от всех соревнований, а на Олимпиадах вам придётся выступать под нейтральным флагом. Как вы к этому отнеслись? И обсуждаете ли вы это в команде?

— Мы стараемся не затрагивать эту тему и особо об этом не говорим. Расстроились, конечно, что так всё произошло, ну а куда деваться? От нас мало что зависит. Мы в любом случае будем выступать (на Олимпиаде) вне зависимости от статуса. Этим особенно ценна медаль Чемпионата мира — девчонки смогли спеть гимн нашей страны и с флагами пробежаться. В этой медали собраны и слёзы, и пот, и кровь.