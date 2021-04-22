«Малые» подождут: Щербакова — главный претендент на Олимпийское золото

Парадокс. Олимпийский сезон ещё не успел начаться, но многие уже прописали сценарий, возможно, главной битвы грядущего года. Анна Щербакова на протяжении нескольких сезонов выступает на высоком уровне, подходит к Играм в статусе лучшей фигуристки, показывает максимум, но её обыгрывает «малая» (так назвала Татьяна Тарасова Загитову в Пхёнчхане) из собственной группы. Где-то мы всё это видели... Стоп. Этот сценарий больше не повторится. Щербакова готова брать золото Пекина. И вот почему.

Лучший сезон не в лучшей форме

Тот результат, которого добилась Анна Щербакова в этом сезоне, не может не впечатлять. Две победы на этапах Кубка России, исторический прокат в произвольной программе на чемпионате страны, который принёс фигуристке звание трёхкратной чемпионки России, первое место на Кубке Первого канала, не очень уверенное, но в итоге победное выступление на чемпионате мира в Стокгольме. И вишенка на торте — золото в командном первенстве в Осаке. Шесть стартов — шесть побед. Без каких-либо сомнений, это лучший сезон фигуристки (пока).

Но говоря об этом впечатляющем достижении, нужно делать акцент не на количестве побед, а на том, каким образом они добивались. Анна, как и многие фигуристы в этом сезоне, столкнулась с определёнными проблемами со здоровьем. В ноябре фигуристке диагностировали пневмонию. Серьёзное заболевание не прошло бесследно — контент (простыми словами — прыжковый набор) фигуристки стал слабее. Ещё в прошлом сезоне Щербакова почти без каких-либо проблем могла выполнять два четверных прыжка в произвольной программе. В нынешнем не то что с двумя, даже с один квадом Ане не всегда удавалось справляться.

Однако несмотря на очевидные трудности и определённый спад, она на протяжении всего сезона давала результат. Для сравнения: у той же Алёны Косторной, которая перенесла коронавирус, сезон полностью пошёл под откос. Анна, в свою очередь, даже с «болячками» всё равно продолжала быть лучшей. Её основным соперницам ни разу не удалось приблизиться к ней. Даже Камиле Валиевой.

В таком случае задаётся вопрос: если Щербакова на классе разбиралась со всеми, будучи не в лучших кондициях, разве ей не удастся проявить себя, когда она окончательно восстановится?

По словам хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза, к командному турниру в Осаке Щербакова готовилась уже почти в полную силу (это было заметно и по выступлениям на турнире). Дальше межсезонье — у фигуристки будет время, чтобы окончательно окрепнуть и поработать в том числе над усилением контента. Если она восстановит хотя бы второй четверной, то с ней бороться будет очень непросто.

vk.com/shcherbakova_anna

Только один конкурент

Уровень конкуренции в современном женской одиночке очень высок. Чтобы оценить весь масштаб «трагедии», достаточно будет одной фразы: на данный момент на три олимпийские квоты претендуют как минимум семь фигуристок из России. Однако в этой массе сильных и действительно качественных спортсменок (напомним, на недавнем чемпионате мира наши девочки заняли весь пьедестал), явной соперницей Щербаковой можно назвать только одну фигуристку.

Дарья Усачёва очень стабильная и компонентная, но не имеет с своём арсенале ни одного элемента ультра-си. Майя Хромых, наоборот, очень нестабильна — только под занавес сезона смогла приземлить два квада (но пока это не даёт никаких гарантий), Александра Трусова — фигуристка не для больших стартов, Елизавета Туктамышева не нравится судьям (ни своим, ни чужим), Алёна Косторная — тут даже говорить о чём бы то ни было страшно.

Что же, остаётся только Камила Валиева. Эту талантливую девочку, которая собрала в себе все лучшие качества учениц Тутберидзе, уже давно вписали в ряды фавориток пекинской Олимпиады. Она компонентна, она пластична, она технична (владеет тремя элементами ультра-си). Но несмотря на целый список достоинств, есть одно серьёзное обстоятельство, которое вызывает опасение.

Справится ли она с давлением, которое на неё будут оказывать в преддверии грядущих Игр? Вспомните начало нынешнего сезона. Камила очень осторожно и не без проблем в него входила. Как раз тогда появились первые разговоры о том, что статус фаворитки как будто мешает Камиле демонстрировать максимум своих возможностей. Правда, к середине сезона все эти разговоры сошли на нет. Но перед Олимпиадой внимания и давления будет гораздо больше. Справится — будет бороться за золото Пекина. Нет — поможет Щербаковой.

vk.com/shcherbakova_anna

Секретное оружие

Возможно, последний абзац заставит фанатов Камилы задаться встречным вопросом: а как же Щербакова, разве на неё не может повлиять «давление Олимпиады»? Вряд ли.

Этот сезон показал, что никакие трудности не могут сломить Щербакову. И дело не только в характере, но и в умении собираться в самый нужный момент (так называемый навык «последнего старта»). Она может болеть, еле дышать, срывать все прыжки на тренировках, но выйти на соревнования и выдать максимум (так было почти на всех стартах этого сезона). В этом её главное оружие.

В общем, не торопитесь преждевременно лишать Щербакову золота Пекина. Она ещё своё слово скажет.