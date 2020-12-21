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Лыжники Большунов и Ретивых выиграли командный спринт на Кубке мира

18:09, 20 декабря 2020 34
Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых одержали победу в мужском командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

На втором месте оказались представители Франции Ришар Жув и Люка Шанава. Третье место досталось спортсменам из Италии Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино.

Также стоит отметить, что россияне Артём Мальцев и Александр Терентьев заняли шестое место по итогам командного спринта. Представители Великобритании Джеймс Клагнет и Эндрю Янг выбыли в полуфинале соревнований.

Некоторое время назад сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Этап Кубка мира в Дрездене завершится 20 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что швейцарки Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих выиграли в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Спортсменки прошли дистанцию за 16 минут 38,3 секунды.

На втором месте оказались россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак (+0,32 секунды). Третье место досталось представительницам Словении Эве Уревц и Анамарии Лампич (+1,12).

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