Лыжники Большунов и Ретивых выиграли командный спринт на Кубке мира

https://static.news.ru/photo/19fc7af4-42d7-11eb-9799-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых одержали победу в мужском командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

На втором месте оказались представители Франции Ришар Жув и Люка Шанава. Третье место досталось спортсменам из Италии Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино.

Также стоит отметить, что россияне Артём Мальцев и Александр Терентьев заняли шестое место по итогам командного спринта. Представители Великобритании Джеймс Клагнет и Эндрю Янг выбыли в полуфинале соревнований.

Некоторое время назад сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Этап Кубка мира в Дрездене завершится 20 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что швейцарки Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих выиграли в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Спортсменки прошли дистанцию за 16 минут 38,3 секунды.

На втором месте оказались россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак (+0,32 секунды). Третье место досталось представительницам Словении Эве Уревц и Анамарии Лампич (+1,12).