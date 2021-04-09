Лыжник Большунов признался, что устал от популярности

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Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что возросшая на фоне успешных выступлений популярность отнимает у него много сил. Как признался 24-летний спортсмен в эфире телеканала «Югра», он устал от общения с журналистами.

Мне надоели журналисты. Когда мне кто-то пишет, я уже не отвечаю. Ну а когда мы встречаемся, я хочу побыстрее закончить интервью и пойти тренироваться. Конечно, в такой популярности есть и плюсы. Но мне, если честно, это не нравится, отнимает много сил, — отметил лыжник.

В нынешнем сезоне Большунов во второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира. На чемпионате мира — 2021 россиянин завоевал золото, два серебра и одну бронзу.

Лыжник также является четырехкратным призёром Олимпиады в Пхёнчхане.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова назвала лидера сборной России Александра Большунова распиаренным. Она считает, что высокомерное поведение спортсмена связано с тем, что в данный момент он является лучшим лыжником планеты, писал NEWS.ru.