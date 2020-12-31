Лыжница Юлия Ступак заняла второе место в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/8aa2ff5a-4cf8-11eb-818d-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ступак Фото: yulia_belorukova/instagram.com

Российская лыжница Юлия Ступак взяла серебряную награду в гонке с общего старта на 10 км классическим стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски». Соревнования проходят в швейцарской коммуне Валь-Мюстаир.

Первое место заняла представительница Швеции Линн Сван, которая прошла трассу за 30 минут 9,9 секунды, обогнав россиянку на 0,7 секунды.

Бронза досталась американской спортсменке Джессике Диггинс, пришедшей на финиш на 0,8 секунды позже соперниц.

Многодневная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорт «Тур де Ски» стартовала 1 января и завершится 10 января.

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