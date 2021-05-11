Лыжница Ступак ответила на критику своих фотографий в купальнике

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, как подписчики реагируют на её фотографии в купальнике в социальных сетях. Слова Ступак приводит «Матч ТВ».
По словам спортсменки, некоторые комментарии критиков у неё вызывают смех. Особенно часто это происходит, когда дело касается её снимков в купальнике.
Ребята, ну конечно, я мышечная, потому что я как бы лошадка. На мне пашут: мой тренер и я сама. Понятное дело, что я «сухая». Это такие элементарные вещи. Зато я прохожу мимо зеркала и думаю: «Юлька, ты просто офигенная». Тело и разум должны быть соединены, — сказала Ступак.