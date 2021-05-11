Лыжница Ступак ответила на критику своих фотографий в купальнике

https://static.news.ru/photo/8c398000-b27e-11eb-9f15-96000091f725_660.jpg Юлия Ступак Фото: yulia_belorukova/instagram.com

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, как подписчики реагируют на её фотографии в купальнике в социальных сетях. Слова Ступак приводит «Матч ТВ».

По словам спортсменки, некоторые комментарии критиков у неё вызывают смех. Особенно часто это происходит, когда дело касается её снимков в купальнике.

Ребята, ну конечно, я мышечная, потому что я как бы лошадка. На мне пашут: мой тренер и я сама. Понятное дело, что я «сухая». Это такие элементарные вещи. Зато я прохожу мимо зеркала и думаю: «Юлька, ты просто офигенная». Тело и разум должны быть соединены, — сказала Ступак.

В сезоне-2020/2021 Ступак стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски».

Ранее сообщалось, что в Интернете обнародовали бюджет Федерации лыжных гонок России и Ассоциации лыжных гонок Норвегии.