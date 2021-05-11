16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Лыжница Ступак ответила на критику своих фотографий в купальнике

20:27, 11 мая 2021
Юлия Ступак Юлия Ступак Фото: yulia_belorukova/instagram.com

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, как подписчики реагируют на её фотографии в купальнике в социальных сетях. Слова Ступак приводит «Матч ТВ».

По словам спортсменки, некоторые комментарии критиков у неё вызывают смех. Особенно часто это происходит, когда дело касается её снимков  в купальнике.

Ребята, ну конечно, я мышечная, потому что я как бы лошадка. На мне пашут: мой тренер и я сама. Понятное дело, что я «сухая». Это такие элементарные вещи. Зато я прохожу мимо зеркала и думаю: «Юлька, ты просто офигенная». Тело и разум должны быть соединены, — сказала Ступак.

В сезоне-2020/2021 Ступак стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски».

Ранее сообщалось, что в Интернете обнародовали бюджет Федерации лыжных гонок России и Ассоциации лыжных гонок Норвегии.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео