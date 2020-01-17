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Крайне неудачным получился выезд в Россию для одного из грандов баскетбольной Евролиги мадридского «Реала». На текущей неделе «Королевский клуб», имевший 13-матчевую победную серию, дважды проиграл в Москве и Подмосковье. Сначала мадридцев обыграл ЦСКА (60:55), а в 20-м туре регулярного чемпионата верх над «сливочными» взяли и «Химки» — 102:94 (25:21, 30:23, 25:25, 22:25).

У хозяев площадки сразу шесть игроков набрали двузначное количество очков, а по традиции самыми результативными стали Алексей Швед (21 очко, 13 результативных передач и 5 подборов) и Девин Букер (15...