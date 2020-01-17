Российская спортсменка Диана Логинова заняла третье место в соревнованиях по санному спорту на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.
Первое место заняла немка Мерле Малу Фребель, серебряную медаль завоевала её соотечественница Джессика Дегенхардт. Ещё одна россиянка Елизавета Юрченко заняла девятое место.
Ранее сборная России по биатлону заняла второе место в смешанной эстафете на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. В составе команды России выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек, писал NEWS.ru.
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