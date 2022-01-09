Логинов упустил победу в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов упустил победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, несмотря на то что к последней стрельбе он подходил лидером с преимуществом 52 секунды.
На заключительном огневом рубеже россиянин допустил три промаха. После штрафных кругов уже отставал от лидера на 20 секунд.
На первое место вышел француз Кентен Фийон-Майе, который отстрелял стойку без ошибок. Он в итоге и одержал победу, а Логинов занял пятое место.
8 января Россия заняла пятое место в смешанной эстафете на Кубке мира.
Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 9 января.