Логинов упустил победу в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Кубок мира в Оберхофе/Александр Логинов

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Российский биатлонист Александр Логинов упустил победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, несмотря на то что к последней стрельбе он подходил лидером с преимуществом 52 секунды.

На заключительном огневом рубеже россиянин допустил три промаха. После штрафных кругов уже отставал от лидера на 20 секунд.

На первое место вышел француз Кентен Фийон-Майе, который отстрелял стойку без ошибок. Он в итоге и одержал победу, а Логинов занял пятое место.

8 января Россия заняла пятое место в смешанной эстафете на Кубке мира.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 9 января.