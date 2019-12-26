Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ян Лесли в эксклюзивном интервью NEWS.ru подвёл итоги первой части сезона и поделился планами на будущее. Он считает, что для развития данного вида спорта в нашей стране нужно не только вкладывать в становление молодых игроков, но и привлекать к работе как можно больше тренеров по физподготовке.

— Половина сезона уже позади. Можно, наверное, подвести какие-то первые итоги.

— Прежде всего, первая часть чемпионата выдалась волнительной, но это круто. Самый важный итог пока что — это то, что мы запустили данный проект. Прошло только пять-шесть месяцев с начала, очень тяжело создавать все с «нуля», собирать новую команду. Если описывать этот период, то я назову его невероятным. Это касается и атмосферы в команде, и игроков, которые были готовы к новому вызову в своей карьере, стремятся выкладываться по полной. И все несмотря на то, что нас уже с первых дней преследовали травмы: в первый же тренировочный день сломалась Бобина, затем мы лишились Дмитриевой, Ведёхиной и шведки Якобсен.

Если же говорить в целом, то девчонки очень стараются. Мы провели 13 матчей, одержав в них 11 побед. 11 игр нам удалось провести на достаточно высоком уровне и лишь две были плохими: когда мы проиграли в Тольятти «Ладе», а вторая — недавняя встреча с «Астраханочкой», но там у нас все же нашлись силы, чтобы добиться успеха. Я понимаю, что только первая часть сезона позади. Нам нужно расти, показывать гандбол более высокого уровня и дожидаться возвращения в строй всех травмированных игроков. Тогда мы сможем преподнести что-то новое нашим соперникам в конце чемпионата.

— Уступили дома «Ростову» и на выезде «Ладе». Какое из поражений обиднее?

— Оба. Мы готовились ко встрече в Тольятти очень хорошо, но когда матч начался, то девчонки не смогли показать тот уровень, который был необходим, который я от них ожидал. У нас было несколько хороших моментов, чтобы сократить своё отставание до минимума, но ЦСКА ими не воспользовался. Если говорить о встрече с «Ростовом», то не слишком корректно сравнивать эту команду с «Ладой», между ними на данный момент всё же ощутима разница в классе. Против южан мы были близки к тому, чтобы добиться нужного результата, но по ходу матча упустили из виду несколько мелких деталей, которые и сказались на итоговом счёте. Команда билась до самого конца, был правильный настрой.

Это был нужный, необходимый урок, но я ожидал несколько иного результата в этих матчах. Понятно, что ты не будешь счастлив, когда проигрываешь, однако, надо отдать должное «Ростову», это одна из сильнейших команд в Европе.

— Первые два места по итогам регулярного чемпионата идут напрямую в полуфинал плей-офф. Вам важно занять одну из двух строчек или же с четвертьфинала тоже нормально начать свой путь за медалями?

— Это большая разница между тем, быть в топ-2 или нет. Если попадёшь сразу в полуфинал, то у тебя будет преимущество домашней площадки. Наши результаты в следующих месяцах будут очень важны — нам будет сложно добиться нужного результата, так как мы можем проиграть не больше одной игры, плюс имеет место некоторый кадровый дефицит. Сложно оценивать то, насколько нам это все будет по плечу, но мы постараемся сделать все, чтобы выполнить задачу. Если же мы останемся на третьей строчке, то у ЦСКА будет достаточно сил и резервов, чтобы добиться успеха в четвертьфинале, а потом мы уже посмотрим на то, как дальше будет складываться наша судьба.

Ян Лесли whccska.ru

— Не так давно была пауза на чемпионат мира, сейчас подоспели новогодние праздники. Не боитесь, что подопечные, которые только набрали игровой тонус, все подрастеряют?

— Всегда есть шанс на такое. Мы разработали индивидуальные программы для всех наших девчонок. Когда они вернутся, то мы посмотрим, как они провели домашнюю работу, может с кем-то придётся дополнительно пять-шесть тренировок провести. Но иногда это действительно хорошая идея — взять небольшую паузу, чтобы передохнуть на протяжении долгого сезона.

— А помимо дополнительных тренировок, есть ли ещё какие-то наказания для тех, кто не будет следовать плану на праздничные дни?

— Конечно, наказание может последовать. Но это ведь как и с вашей работой. Если вы ее не будете выполнять, то босс может сказать: «Какого фига ты тут делаешь?». Такая же позиция у нас в команде. Я перед матчем с «Астраханочкой» предупредил девчонок, что если они не добьются победы, то у них с 4 января по конец июня не будет выходных. Так что естественно могут последовать какие-то санкции, если кто-то не захочет выполнять свою работу.

— Стоит ли ожидать возвращения кого-то из травмированных к первым январским встречам?

— Никогда нельзя сказать «да» или «нет» однозначно. Буду надеяться, что они вернутся в строй как можно быстрее, но когда конкретно — этого я не знаю.

— У ЦСКА, как уже было сказано, много травмированных. На сколько процентов от своего максимума сейчас играют «армейцы» из-за кадровых проблем?

— Очень грустно, что у нас прямо на первой тренировке надолго выбыла из строя Бобина. Дмитриева получила повреждение в одной из товарищеских игр, Ведёхина со своей травмой бьётся с прошлого года. После вызова в национальную команду Полина снова почувствовала дискомфорт и сейчас продолжает лечение. Якобсен провела хороший отрезок, начиная с июля и до матчей сборной Швеции, там она получила повреждение.

Очень сложно, когда начинаешь в новой команде, прямо сразу получать повреждения. Мы нуждаемся в этих исполнителях. Я не считаю, что мы сейчас показываем свою лучшую игру, но мы прибавляем от месяца к месяцу. Тем не менее, если убрать разом столько качественных исполнителей, то это отражается и на ЦСКА. С нетерпением ждём их возвращения в строй, мы можем показывать более классный гандбол вместе с ними, хотя понимаем, что восстановившимся девчонкам потребуется некоторое время, чтобы набрать форму. Очень сложно ответить сейчас на ваш вопрос, команда однозначно не показывает своего максимума, думаю, что на 90-95% точно. Намного интереснее будет сравнить нашу игру тогда, когда все девчонки будут здоровы. Надеюсь, что это будет возможно весной, но при этом хотелось бы обойтись без новых повреждений.

— После новогодней паузы вас ждёт серия выездных матчей — три игры подряд вне родного паркета. Это плюс или минус для ЦСКА?

— Вы знаете, не я составлял календарь игр (смеётся). Если нам говорят, что концовку декабря ЦСКА проводит дома, а в начале января отправляется на выезд — это то, как должно быть, мы на это влиять не можем. Нас ждут три непростых встречи, на которые мы отправимся после достаточно длительного перерыва. Сначала в Звенигород, затем в Ставрополь, а закончим серию в Ростове. Надо это просто принять. Греет сейчас душу то, что первую часть сезона мы завершили на мажорной ноте. Теперь можно спокойно готовиться к следующим матчам, не захламляя голову результатами прошедших. Я получил много информации относительно моей команды и конкретных игроков по первой части сезона.

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Я стараюсь привнести что-то новое в систему тренировок, в стиль нашего гандбола. Это позволяет получать мне много ответов на мои вопросы. Это важно не только для меня, но и для девчонок. Для примера: если бы в последней встрече с «Лучом» мы делали акцент только на результате, то добились бы победы с разницей в 30-35 мячей. Но цель была не в этом, нам важно было дать всем девушкам возможность получить игровое время. Я увидел то, над чем надо работать с каждой из них.

— Ян, вы уже упоминали, что у вас в сезоне были две ужасные игры: в Тольятти с «Ладой» и в Москве с «Астраханочкой». Вы в этот список не включили поражение от «Ростов-Дона». Почему?

— Игра с «Ростовом» была хорошей, пусть мы и не добились победы. Нам противостояла одна из лучших команд Европы, и в какие-то моменты мы даже были близки к тому, чтобы добиться положительного результата. В первой половине матча мы совершили слишком много промахов, и, когда соперник уже во второй половине сделал солидный рывок в счёте, мы снова наошибались, не сумев сдержать напор противника. «Ростов» смог показать то, почему эта команда так высоко котируется в мире гандбола. Плюс у них не было настолько ощутимых потерь в составе, как у нас, в распоряжении «Ростова» были почти все ключевые игроки. Мы же недосчитались пятерых девушек, которые должны играть ключевые роли в ЦСКА. И, посмотрев на то, что мы показали в противостоянии с южанами, я не считаю, что матч получился плохим для нас. Просто сравните составы обеих команд. ЦСКА проделал хорошую работу, даже намного лучше того, что можно было ожидать.

— Вы отсутствовали в чемпионате России пару лет. В чём-то наш гандбол успел поменяться за это время?

— Когда я здесь работал в последний раз, то какие-то команды были лучше, чем сейчас, сильнее. Но для национальной команды очень важно, чтобы сильнейшие девчонки играли не только в составе одного-двух клубов. Должна быть возможность сравнивать их, смотреть как они соревнуются друг с другом. Понятно, что когда я был в «Ростове», то мы забирали лучших игроков из других клубов, но у нас был очень сложный календарь, поэтому у нас должна была быть глубокая скамейка и конкуренция на каждую позицию. Тебе просто необходимо иметь лучших, чтобы успешно выступать на всех фронтах. Когда я становился чемпионом с «Ростовом» в 2015-м, то волгоградское «Динамо» играло в финале четырех Лиги чемпионов, а в своём чемпионате выбыло из борьбы уже в четвертьфинале. «Лада» и «Астраханочка» продолжали борьбу в Кубке ЕГФ. Так что повторюсь, тогда лучшие команды России были чуточку сильнее. Остальные клубы остались примерно на том же уровне.

— Можно ли сказать, что это связано с тем, что в гандбол стали вкладывать меньше денег?

— Я так не думаю. Возьмём, к примеру, венгерский чемпионат, там вообще поддержка идёт со стороны государства. Половину денег на этот вид спорта даёт правительство. Если обратить взор на Данию, то там есть клуб «Эсбьерг», который неплохо выступает в еврокубках, а у других практически нет шансов что-то показать. Для всего российского гандбола важно и то, чтобы в будущем всех игроков национальной команды сохраняли в своём чемпионате, а не отпускали уезжать куда-то за границу. Надо продолжать инвестировать в развитие молодых игроков, чтобы у нас в итоге был какой-то выбор для национальной команды, чтобы была конкуренция. И последняя вещь: нужно больше специалистов по физподготовке. Везде. В школах, молодёжных командах и во всех профессиональных клубах. Это всё позволит российскому чемпионату расти, а не стагнировать.