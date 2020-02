В очередной раз самым результативным игроком встречи признан нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал 40 очков.

Стоит отметить, что форвард преодолел планку в 30 набранных очков в 18-й раз за текущий сезон. Это самая продолжительная серия побед в истории НБА в играх, когда отдельный игрок набирает не менее 30 очков, сообщает ESPN.