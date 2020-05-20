Сезон баскетбольной Евролиги — 2018/19 для ЦСКА с самого начала сложился удачно — об этом говорят 24 победы из 30 игр регулярного сезона. Что случилось дальше? За счёт чего «армейцам» удалось не просто обыграть испанскую «Басконию» в серии четвертьфинала с общим счётом 3:1, а затем вырвать победу у мадридского «Реала» с разницей в пять очков (95:90) и оказаться в финале? Как московский коллектив справился с давлением «Финала четырёх», а главное — мог ли кто-то знать, что именно эта команда возьмет Кубок, и что ребятам помогло? Ответил на вопросы NEWS.ru форвард «армейцев» Никита Курбанов.

Надо сидеть в розовых очках, чтобы в начале сезона быть уверенным в победе

— Могли поверить в начале прошлого сезона, что именно этой слаженной команде удастся стать чемпионами Евролиги?

— Наверное, тяжело быть в этом уверенным на сто процентов, или надо сидеть в розовых очках, чтобы так думать. Конечно, эта мысль приходит с налаживанием внутреннего микроклимата команды, когда ты становишься всё больше уверен в партнёрах, победе, тренере, людях, которые преследуют ту же цель. Безусловно, чем ближе сезон подходит к плей-офф через какие-то тяжёлые матчи, падения команды по ходу чемпионата на месяц или полтора, тем увереннее ты становишься. Важный фактор — как команда на всё будет реагировать, потому что можно проиграть матч по чистой случайности, и когда это происходит, ты понимаешь, что ребята отдали все силы и тяжело кого-то в чём-то обвинять. Наверное, самая ощутимая уверенность появилась после полуфинальной игры с «Реалом» — это было то чувство, когда осознаёшь, что тебе ничего не может помешать и нужно делать то, что ты делал на протяжении всего сезона.

— После игры с «Реалом» наставник ЦСКА Димитрис Итудис сказал, что не особо рад победе как минимум потому, что он не знал, сыграет ли в матче Уилл Клайберн, который получил травму.

— Когда Уилл получил повреждение — было не просто неприятно. Он ключевой игрок. Но команда была на таком ходу, что не могу сказать, что это стало бы для нас препятствием на пути к выигрышу Кубка.

Димитрис Итудис Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Мы вышли за Кубком на ту игру»

— Вы помните, как провели день перед финалом?

— Это всегда напряжённо. Но тот день был спокойнее предыдущих, когда мы выигрывали. Была какая-то внутренняя уверенность после тяжёлого матча, и мы понимали, что осталось сделать один шаг, который нам по силам. Мы играли с «Эфесом» и дважды его обыгрывали (20 декабря с разницей 18 очков, 102:84, и 19 марта с разницей в два — 80:78). Все мы знаем историю, что «Финал четырёх» — это турнир в турнире, а непредсказуемость — это один из главных факторов, но внутренняя уверенность была такая, что мы были бы большими дураками, если бы не забрали этот Кубок. То, что я увидел после игры с мадридцами в глазах партнёров и команды, говорило лишь об одном: мы должны сохранить тот же настрой и концентрацию, не бежать впереди паровоза, выполнять свою работу, и мы обязательно достигнем цели. Так и произошло. Я переживал только из-за непонятных внешних факторов, которые могут повлиять на внутренний ритм коллектива, но, к счастью, ничего подобного не произошло. Не без нервов, но мы вышли за Кубком на ту игру.

Как ребёнок всплакнул во время видеообращения мам

— После обеда команде показали видеообращение мам. Никто об этом не знал, даже тренер.

— Те, кто занимался созданием этого видео, подёргали игроков за нужные струны. Каждый встретился со своим родным и любимым человеком не один на один, а именно при виде всей команды. Мы наблюдали, как мамы всем игрокам желали удачи, слышали слова поддержки, и, я думаю, все ощутили, что мамы говорили это не только своим сыновьям, а всем нам. Мы все видели и слышали фразу «Мы за вас болеем» — слова переживания за успех команды. Это довольно интимное видео, потому что мама — это мама, это человек, с которым ты можешь всем поделиться, это лучший друг, а ты всё равно остаёшься ребёнком для своих родителей, и во время просмотра видео ты как ребёнок в теле здорового 30-летнего мужика, который сам является родителем, всплакнул, испытал накат эмоций, после чего это всё перевоплотилось в заряд энергии — я говорю о своих эмоциях. Конечно, для каждого это была такая точечная инъекция в сердце. Слова, которые прозвучали из уст мам, добавили такой внутренней энергии, что мы вышли на сто процентов эмоционально заряженными. Это очень сентиментальная история.

«Чемпионская ночь» — это кто во что горазд, главное — успеть на самолёт»

— Вы — чемпионы. Празднование на паркете, вручение кубков, чемпионские кепки, шампанское, празднование в раздевалке — что дальше?

— Радость. Правда, всегда есть некоторые факторы, которые могут немного усложнить празднование. Например, допинг-контроль — не очень приятный момент, особенно когда все радуются, а ты не находишься с командой.

— На том «Финале четырёх» ходили сдавать допинг-пробу?

— Нет, но в полуфинале с «Реалом» ходил, кажется, не могу вспомнить. Но в любом случае — неприятная процедура.

Вернёмся к приятному. Что происходит дальше? Понятно, что ты испытываешь эмоции радости. Ты вроде бы выдыхаешь, но осознание и взвешенные мысли начинают посещать только в следующие дни. Это большой праздник для каждого спортсмена: кто-то первый раз играл в «Финале четырёх» и выиграл Евролигу, кто-то — во второй или третий. Но не каждый игрок, который 10 лет играет в Европе, может попасть в «Финал четырёх». Поэтому, конечно же, после финальной игры идёт гигантский выплеск эмоций, но он дозированный — то есть он случился, а затем ты понимаешь, что просто сидишь и даже не можешь радоваться — где-то внутри хихикаешь, а эмоционально не можешь себя проявить. Это не значит, что ты недоволен, ты просто выложился эмоционально и физически. Ко мне пришло осознание чемпионства по возвращении в Москву, в аэропорту. Это очень приятные чувства, не спорю, особенно когда ты приезжаешь и понимаешь, что тебя встречают в аэропорту, идёшь по улице или в магазине в очереди стоишь, а тебя поздравляют с победой. Все следят, переживают, это очень приятно. И когда ты этими победами приносишь радость не только себе, но и близким и окружающим, это ежедневная подпитка и подзарядка. Когда ты читаешь в СМИ, что ЦСКА выиграл Евролигу, когда включаешь телевизор, где идут новости, и видишь такую же вставку — ты понимаешь, что этот приятный микродозинг позитивных эмоций на остаток сезона (Единой лиги ВТБ) даёт определённый заряд.

— После того как вас довезли до отеля, команда переоделась и направилась в ресторан, где звездой танцпола стал Дэниел Хэкетт. Видели его танцы? И какими деталями «чемпионской ночи» можете поделиться?

— «Чемпионская ночь» — это кто во что горазд, главное — успеть на самолёт, вот как это называется. У меня получилось немного по-другому, так как всё это затянулось, а на игре у меня была жена с ребёнком. Время позднее, понятно, что чаду это празднование не особо нужно, поэтому получилось так, что я отвёз жену с ребёнком в отель и вернулся. Я не скажу, что долго был на праздновании, однако танцы на барной стойке я застал (смеётся). И опять же, я настолько был опустошён и выжат — вот вроде и нахожусь на празднике, но нет сил на то, чтобы в этом крутиться. Мой опыт подсказывает, что лучше спокойнее провести ночь после празднования, если ты хочешь быть адекватен и чувствовать себя неплохо (смеётся). Это всё радостно, весело, было приятно посмотреть, как открыто народ веселится, а грани между игроками, болельщиками и обслуживающим персоналом настолько стираются, что на следующее утро это всё вспоминается только с улыбками и подколами.

— На самолёт никто не опоздал?

— Никто.

— А вы спали в ту ночь?

— Конечно. Мы с Семёном (Антоновым) очень спокойно, можно сказать, профессионально подошли к этой ночи. Конечно же, отметили, выпили пиво или шампанское, но всё было в пределах разумного. Мы были счастливы благодаря победе, однако уходить в отрыв я был не готов в тот момент, да и сил не было, можно было из него не вернуться (смеётся). Поэтому таких суперисторий вспомнить не могу, хоть всё и идёт на позитиве, все рады — такая атмосфера, конечно, дорогого стоит, и это всё запоминается. Каждые такие моменты откладываются в голове — понятно, что есть отдельные матчи, которые запоминаются и позитивным, и негативным результатом, но всегда сидит в подкорочке, что это всего лишь одна игра, которая может быть определённо решающей, но это сезон, а у тебя через три дня очередной соперник — ты в рутине. А тут ты понимаешь, что всё: у тебя закончилась одна часть сезона, остался внутренний чемпионат лиги ВТБ. Конечно, доигрывать другой турнир эмоционально тяжело, но сложнее, когда ты приезжаешь с поражением. Поэтому, наверное, после выигрыша ты на подъёме подходишь к другой части сезона с мыслями «осталось чуть-чуть», а не когда ты возвращаешься после поражения и понимаешь, что «ещё вот это надо сыграть» — тогда тяжелее найти мотивацию. Выигрывать всегда лучше.