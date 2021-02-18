Крах и раздрай: почему от биатлонистов уже не стоит ждать медалей

Эдуард Латыпов и Евгения Павлова провалили одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира, ради которой они пропустили предыдущие старты. Символично, что из десятки сильнейших россиян выбила скромная Эстония, а соседи-украинцы, которые проводили сбор вместе с нашими биатлонистами, остановились в шаге от пьедестала. Но печально не это, а то, что ещё до окончания ЧМ в команде начались выяснения отношений тренеров между собой и со спортсменами. В такой ситуации верного состава в эстафетах и борьбы за медали можно не ждать. Россия бесславно завершает очередной чемпионат мира в некогда успешном для себя виде спорта. NEWS.ru разбирается в ситуации.

Когда всё валится из рук

По правде говоря, предпосылок для успеха в сингл-миксте не было изначально. В этой гонке все страны ставят своих сильнейших биатлонистов — мужчину и женщину. У россиян в топ-15 общего зачёта нет никого, а потому при любом составе быть им в лучшем случае тёмными лошадками. Однако Эдуард Латыпов и Евгения Павлова ради этого старта пропустили индивидуальную гонку, а значит, тщательно готовились и подводились, но получилось всё из рук вон плохо. 12 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах — это непростительно много, полторы минуты проигрыша ходом — просто ужасно, а всё это сухая статистика выступления россиян. Конечно, злую шутку сыграла и сломанная Латыповым палка на втором круге, из-за которой он потерял с десяток секунд, а потом сделал три промаха подряд.

Однако главная проблема не в палке, а в готовности. Даже лучшие в нашей команде Эдуард Латыпов и Светлана Миронова выглядят хуже самих себя январского образца, а Ирина Казакевич в декабре 2020 года зажигала куда ярче, чем в своих дебютных гонках на чемпионате мира. Исключение лишь 22-летний Карим Халили, который взял да попал 20 из 20 в индивидуальной гонке и занял шестое место. Для спортсмена, на которого никто не рассчитывал и который оказался в гонке лишь потому, что дали отдохнуть Латыпову, это фантастический успех. Но в остальном дела идут плохо, тренеры это чувствуют, нервничают, а нервозность передаётся спортсменам.

У Каминского неожиданно сдали нервы

Матвей Елисеев Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

После индивидуальной гонки старший наставник мужской сборной Юрий Каминский жёстко раскритиковал тренировавшихся по отдельному плану Александра Логинова и Матвея Елисеева. При этом парни, которым по статусу положено быть лидерами команды, смотрятся в Поклюке гораздо хуже проспекта Эдуарда Латыпова, подготовленного Каминским. Более того, подводку к главному старту они делали по своим планам, в которые тренер сборной не вмешивался. У Логинова это привело к полному развалу стрельбы, которая на чемпионате мира чуть выше 80 %, а Елисеева вчера хватило ровно на два круга. После этого у него закислились мышцы и оставшиеся три круга он прошёл практически пешком.

Трудно корректировать работу, с которой ты не согласен. При этом мы знаем, что он сделал на 90%. Но всё равно надо разбираться и весной проанализировать, что они там напридумывали, — так Каминский прокомментировал в интервью ТАСС подготовку Елисеева.

В жёсткой форме тренер потребовал, чтобы в следующем сезоне самоподготовка прекратилась.

Удивительно читать такую жёсткую критику от всегда дипломатичного и даже интеллигентного наставника, который на контрасте с резким и грубоватым Михаилом Шашиловым производил до сих пор приятное впечатление. Хотя, скорее всего, он просто долго сдерживался и терпел творящийся в российском биатлоне беспорядок, а теперь решил выпустить пар. При этом что мешало Юрию Михайловичу раньше поставить вопрос ребром или подготовить кого-то для сборной, кроме Латыпова, на должном уровне?

Некоторые проблемы в команде возникали по ходу сезона просто из-за русского головотяпства. Зачем нужно было тащить Антона Бабикова на «Ижевскую винтовку», если его всё равно собирались взять на январские этапы Кубка? Чтобы он занял там 25 место и насмешил народ? К чему Евгению Гараничеву понадобилось ехать на чемпионат Европы в ущерб стартам в спринте и преследовании, где у него было больше оснований стартовать по спортивному принципу, чем у Бабикова и Халили? Наконец, когда Бабиков заразился в Финляндии коронавирусом, почему от него не отселили Гараничева, хотя Евгений предупреждал тренеров о плохом самочувствии соседа?

В итоге атлет, набравший отличную форму к старту сезона, просидел неделю на карантине, потом летел через всю Европу в Тюмень, где отморозил пальцы и не смог стартовать. Сейчас от правильного выбора эстафетного состава мужской команды будет зависеть многое. Но способен ли Каминский сделать нестандартный ход и заменить обкатанных, но абсолютно разобранных Елисеева и Бабикова на достойно выступивших в «индивидуалке» Халили и Гараничева?

Шашилов готовил только своих

Светлана Миронова Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

В женской сборной ситуация не лучше. По факту из шести спортсменок к чемпионату мира в нормальной форме подошли только Светлана Миронова и Ирина Казакевич — две воспитанницы Шашилова. Это для него плюс как для тренера Свердловской области, где он, вероятно, остался на ставке и после ухода в сборную, но огромный минус как для тренера национальной команды. Разница в подходе к своим воспитанницам и другим спортсменкам была видна по ходу сезона невооружённым глазом даже представителям других команд.

Вся подводящая работа в Поклюке была выстроена в интересах двух спортсменок: Мироновой и Казакевич, в результате чего «железные» эстафетчицы Ульяна Кайшева и Павлова подошли к главному старту абсолютно неготовыми. При этом Кайшевой Шашилов запретил работать по плану личного тренера, после сотрудничества с которым она проводит лучший и самый стабильный в карьере сезон. В то же время сама Ульяна хотела бы продолжить работу со своим наставником, которому доверяет. Павлова же после сингл-микста пожаловалась на тяготы проживания в горах.

Для Ларисы Куклиной весь сезон — это сплошной бег с препятствиями. В декабре Шашилов отправил её на отбор в Чайковский, после которого она провела усечённый сбор в Сочи и попала под реакклиматизацию на январских этапах Кубка мира. Затем вопреки своему желанию Куклина отправилась на чемпионат Европы, где пробежала всю программу, а на чемпионате мира её даже не рассматривали в эстафету. Более того, Шашилов уже объявил, что в Поклюке побежит та же четвёрка, что побеждала в Антхольце, хотя замена Павловой на Куклину на первом этапе просто напрашивается.

С вернувшейся из декрета Татьяной Акимовой тренер поступил не менее странно. Сначала также отправил её на отбор, хотя на Кубке мира в Хохфильцене она была лучшей в команде. Затем Шашилов хотел проигнорировать её тройную победу на Кубке IBU в Арбере и вызвать в основной состав свою воспитанницу Анастасию Шевченко, но помешало оперативное вмешательство вышестоящего руководства, после чего он начал жаловаться в СМИ, что ему связывают руки. После победы в эстафете игнорировать результаты Акимовой было уже нельзя.

Спортсменка поехала на чемпионат мира, где планировала выступать в связке спринт — преследование, но в последний момент Шашилов заменил её на свою воспитанницу Казакевич. После таких действий жаловаться на самоподготовку других спортсменок, поставленных изначально в неравные условия со своими воспитанницами, тренер, конечно, не может, но при этом будет требовать, чтобы в олимпийский сезон ему дали полный карт-бланш.

Выходом из этой ситуации могло бы стать назначение старшим тренером женской сборной опытного Николая Загурского или Валерия Польховского. При этом Шашилову могли бы дать возможность работать с группой своих воспитанниц, где у него был бы полный карт-бланш, как он хочет. Пока же раздрай в команде говорит о том, что медалей в Поклюке, скорее всего, не будет, а по окончании сезона в российском биатлоне снова начнутся горячие разборки, которые немецкий тренер Вольфганг Пихлер метко назвал «войной каждого с каждым».