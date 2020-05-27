Королькевич и Кабуков не будут работать в сборной России по биатлону

https://static.news.ru/photo/e263cc9e-a012-11ea-b997-fa163e074e61_660.jpg Владимир Королькевич Фото: biathlonrus.com

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что иностранные специалисты Роберт Кабуков и Владимир Королькевич не войдут в список тренеров национальной команды на сезон-2020/21.

27 мая список тренеров будет утверждён в Министерстве спорта.

Сегодня мы проработали списки, доделываем технические моменты, и чуть позже будет всё озвучено. Кабуков и Королькевич в этот список не входят, конечно. Однозначно нет, — сказал Драчёв корреспонденту NEWS.ru.

Ранее правление СБР рекомендовало назначить Роберта Кабукова и Владимира Королькевича старшими тренерами мужской и женской сборных России по биатлону.

Как писал NEWS.ru, Драчёв публично критиковал кандидатуры иностранцев Роберта Кабукова и Владимира Королькевича в качестве руководителей сборных. Первый — экс-наставник национальной команды Казахстана, второй — специалист словенско-белорусского происхождения.