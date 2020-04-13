Драчёв отказался представлять в Минспорте двух тренеров по биатлону

https://static.news.ru/photo/b30db832-7d68-11ea-8ba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что на данный момент все предложения по тренерам сборных национальных команд находятся на стадии рассмотрения.

При этом глава СБР подчеркнул, что выступает против работы в сборной страны иностранных специалистов — словенско-белорусского тренера Владимира Королькевича и экс-наставника национальной команды Казахстана Роберта Кабукова.

Кабуков и Королькевич — это однозначно предложения Польховского. И я буду категорично против этих персон. Лично я этих людей представлять Минспорту точно не буду. Будем рассматривать другие кандидатуры, — цитирует Драчёва РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимира Польховского назначат на должность главного тренера российской сборной по биатлону в сезоне-2020/21. По данным пресс-службы Союза биатлонистов РФ, его кандидатуру направят в Министерство спорта на согласование. На этом посту Польховский сменит Анатолия Хованцева.