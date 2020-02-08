Российский конькобежец Денис Юсков завоевал золотую медаль на дистанции 1500 м на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Канаде.
Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 43,234 секунды. Второе место занял Чжунъянь Нин из Китая (+0,02 секунды), третьим стал американец Джой Мантиа (+0,50).
Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.
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