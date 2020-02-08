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Российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Канаде.

Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов, преодолев дистанцию за 34,043 секунды и установив лучший результат сезона в мире. Серебро завоевал Павел Кулижников (+0,009), третье место — Виктор Муштаков (+0,025). Ранее сборная...