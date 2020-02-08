Российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Канаде.
Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов, преодолев дистанцию за 34,043 секунды и установив лучший результат сезона в мире. Серебро завоевал Павел Кулижников (+0,009), третье место — Виктор Муштаков (+0,025).
Ранее сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Российская команда в составе Эмины Малагич, Семёна Елистратова, Софьи Просвирновой и Виктора Ана показала результат 2 минуты 40,208 секунды.
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