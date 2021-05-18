Пловец Колесников выиграл чемпионат Европы с мировым рекордом

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева порассуждала, как бы поступила, если бы узнала о своей беременности в олимпийский сезон. Своим мнением фигуристка поделилась на шоу «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе PREMIER.

Никакая радость Олимпиады не возместит тебе аборт, тут для меня ответ очевиден. Ребёнок, счастливая семья намного важнее, для меня это всегда было на первом месте, — сказала Туктамышева. Елизавета Туктамышева...