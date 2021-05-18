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Пловец Колесников выиграл чемпионат Европы с мировым рекордом

20:25, 18 мая 2021
Климент Колесников Климент Колесников Фото: instagram.com/klimmikool

Российский пловец Климент Колесников одержал победу на проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта в плавании на 50 метров на спине, улучшив свой же мировой рекорд, установленный в полуфинале.

Колесников преодолел дистанцию за 23,80 секунды. Серебряную медаль с результатом 24,42 завоевал румын Роберт-Андрей Глинта, а замкнул тройку призёров испанец Гонсалес де Оливейра (24,47). Ещё один россиянин, Григорий Тарасевич, занял пятое место (24,72).

На дистанции 800 метров вольным стилем россиянка Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную награду, а её подруга по команде Анна Егорова стала бронзовым призёром. Победу одержала итальянка Симона Куадарелла.

В смешанной эстафете 4×200 метров вольным стилем российские пловцы Александр Щёголев, Александр Красных, Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова стали обладателями бронзовых наград, уступив британцам, победителям, и команде Италии.

Как сообщалось ранее, российский пловец Климент Колесников обновил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине в полуфинале чемпионата Европы по водным видам спорта.

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