Касперович: лучше бы Драчёв облил меня ведром помоев

https://static.news.ru/photo/22fb516a-9dba-11ea-98c9-fa163e074e61_660.jpg Александр Касперович Фото: instagram.com/kasperovichbiathlon

Российский тренер Александр Касперович рассказал, что тяжело переживал, когда глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал его туристом на чемпионате мира в Италии.

Как можно тренера назвать туристом, разве это нормально? Да лучше бы он облил меня ведром помоев и всё. Но не так же говорить. Тяжело очень переживал это, — цитирует Касперовича РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом.