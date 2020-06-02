Касперович и Норицын не успеют на первый сбор болгарских биатлонистов

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Российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын не смогут провести первый сбор сборной Болгарии по биатлону.

В пресс-службе Федерации биатлона Болгарии сообщили, что из-за коронавируса со специалистами ещё не были подписаны контракты. Пока граждане России не могут попасть в страну, однако в болгарской федерации надеются, что Касперович и Норицын смогут приехать в Болгарию в середине июня.

8 июня команда начнёт тренировочные сборы под руководством болгарского помощника тренера Красимира Дочева, который находится в контакте с Касперовичем и Норицыным, он представит спортсменам их тренировочную программу, — передаёт ТАСС слова пресс-службы Федерации биатлона Болгарии.

Ранее NEWS.ru писал, что российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом.