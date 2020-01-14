https://static.news.ru/photo/aeaa1766-36e8-11ea-bbb9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Голиков Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Экстренное заседание правления Союза биатлонистов России (СБР) по инициативе президента Владимира Драчёва состоится в среду, 15 января, в Москве.

Как стало известно NEWS.ru, Драчёв намеревается отстранить от должности исполнительного директора СБР Сергея Голикова за деятельность по расколу организации. Сам Голиков не согласен с обвинениями руководителя.

Как сообщал NEWS.ru, лидера сборной России по биатлону Александра Логинова продолжают беспокоить боли в локте.