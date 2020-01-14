Экстренное заседание правления Союза биатлонистов России (СБР) по инициативе президента Владимира Драчёва состоится в среду, 15 января, в Москве.
Как стало известно NEWS.ru, Драчёв намеревается отстранить от должности исполнительного директора СБР Сергея Голикова за деятельность по расколу организации. Сам Голиков не согласен с обвинениями руководителя.
Как сообщал NEWS.ru, лидера сборной России по биатлону Александра Логинова продолжают беспокоить боли в локте.
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