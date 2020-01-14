https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что лидера мужской сборной Александра Логинова по-прежнему беспокоят боли в локте перед пятым этапом Кубка мира в Рупольдинге.

Я спросил его об этом. Он сказал, что пробовал отжиматься и испытывал болезненные ощущения, но в то же время трасса здесь мягкая, и эта проблема не должна ему сильно мешать в гонке. Он не будет так болезненно чувствовать удары, как в Оберхофе, — приводит слова Хованцева спецкор NEWS.ru.

Также тренер отметил, что лидеры команды Логинов и Матвей Елисеев готовы бороться за медали, если не возникнет проблем с подготовкой лыж.

Как писал, NEWS.ru российская биатлонистка Ольга Подчуфарова сфотографировалась на словенский паспорт и может уже в этом сезоне дебютировать за свою новую команду.