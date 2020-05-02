Игроки НБА тайно тренируются в залах, которые должны быть закрыты

Некоторые игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) тайно тренируются в спортивных залах, которые должны быть закрыты из-за пандемии коронавируса.
На данный момент баскетболисты имеют право тренироваться только в личных спортивных залах у себя дома. Из-за того, что не у всех игроков лиги есть такая возможность, некоторые баскетболисты проводят тренировки в закрытых залах, сообщает The Athletic.
НБА планирует разрешить клубам открыть тренировочные базы для индивидуальных тренировок спортсменов 8 мая.
НБА приостановила текущий сезон после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19. Позже наличие инфекции подтвердилось у других игроков лиги, среди которых оказались Донован Митчелл («Миннесота») и Кевин Дюрант («Бруклин»).
Руководители клубов НБА готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня, ранее писал NEWS.ru.
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