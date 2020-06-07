IBU назвал кандидатов на проведение ЧМ по биатлону в 2024 и 2025 годах

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Международный союз биатлонистов (IBU) объявил кандидатов на проведение чемпионатов мира в 2024 и 2025 годах.

На проведение чемпионата мира по биатлону 2024 года была получена лишь одна заявка от чешского города Нове-Место, сообщает пресс-служба IBU.

На чемпионат мира 2025 года претендуют три города: Ленцерхайде Швейцария), Минск (Беларусь) и Нове-Место (Чехия).

Организаторы обоих мероприятий будут выбраны на 14-м очередном конгрессе IBU, который пройдёт 13-15 ноября в Праге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Исполнительный совет IBU объявил об отмене летнего чемпионата мира, который должен быть пройти немецком Рупольдинге 19-23 августа 2020 года. Решение было принято из-за того, что в настоящий момент в Германии из-за пандемии коронавируса введён запрет на массовые мероприятия до 31 августа.