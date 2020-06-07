Летний чемпионат мира по биатлону 2020 года отменён

https://static.news.ru/photo/6999e464-a8dd-11ea-83ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение отменить летнего чемпионата мира, который должен быть пройти немецком Рупольдинге 19-23 августа 2020 года.

Решение было принято из-за того, что в настоящий момент в Германии из-за пандемии коронавируса введён запрет на массовые мероприятия до 31 августа, сообщает пресс-служба IBU.

Также из-за опасений относительно участия и безопасности был перенесён Конгресса IBU, на котором должны были рассмотреть вопрос восстановления членства Союза биатлонистов России (СБР) в международной организации. Было принято решение перенести Конгресс с 10-13 сентября на 13-15 ноября 2020 года, мероприятие должно пройти в Праге.

Следующее заседание Исполкома IBU назначено на 29-30 июля 2020 года.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Россия не может проводить состязания под эгидой IBU, но биатлонисты сборной имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

Ранее правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.

Как сообщал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.