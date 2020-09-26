Гончарова против связи спорта с политикой и хотела бы сыграть на Украине

https://static.news.ru/photo/b7692766-01b3-11eb-9ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: natusi4ka8/instagram.com

По мнению известной российской волейболистки Наталии Гончаровой, политика не должна оказывать влияние на спорт, в частности, не должна препятствовать проведению матчей между командами из России и Украины.

Суть проблемы заключается в том, что московское «Динамо», за которое выступает Гончарова, в очередном раунде квалификации Лиги чемпионов по итогам жеребьёвки должно было встретиться с победителем пары, в которой встречаются два украинских клуба. Однако Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) настаивает на том, что из-за напряжённых политических отношений между Россией и Украиной соперником «бело-голубых» должен стать немецкий «Штутгарт».

Думаю, что спорт и политика не должны быть сильно связаны. Но мы спокойно воспримем любое решение. Я читала интервью генерального директора нашего клуба Владимира Зиничева, который всё правильно сказал по этому поводу. А наше дело — выходить на площадку против любого соперника и стараться побеждать. Что касается лично меня, я бы даже с огромным удовольствием сыграла на Украине — ведь это моя родина, — признаётся одна из ключевых волейболисток сборной России.

Полностью интервью Наталии Гончаровой читайте в ближайшее время в разделе «Спорт» на сайте NEWS.ru.