Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший биатлонист, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин отреагировал на новость о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.

У меня нет слов, я опустошён и пытаюсь осознать произошедшее. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнёрам по команде, не сомневаться в их чистоте. Я всегда верил и...