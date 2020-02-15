Юрий Ганус Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не связывает дисквалификацию биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой с преднамеренным давлением Всемирного антидопингового агентства (WADA) на российский спорт.

WADA просто дальше ведёт работу по исследованию Московской лаборатории. Намеренного давления со стороны WADA на наших спортсменов я не замечаю, — цитирует Гануса Sport24.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Помимо этого, российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

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