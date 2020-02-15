https://static.news.ru/photo/2b3d6352-4ffb-11ea-b110-fa163e074e61_660.jpgЮрий ГанусФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не связывает дисквалификацию биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой с преднамеренным давлением Всемирного антидопингового агентства (WADA) на российский спорт.
WADA просто дальше ведёт работу по исследованию Московской лаборатории. Намеренного давления со стороны WADA на наших спортсменов я не замечаю, — цитирует Гануса Sport24.
Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Помимо этого, российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.