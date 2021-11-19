Тренер «Динамо» Шварц ответил, готов ли он возглавить сборную России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что сейчас он полностью сконцентрирован на московском клубе. Так немецкий специалист ответил на вопрос о возможной работе в сборной России, сообщает Sport24.

Приятно, что вы так высоко оцениваете работу нашего штаба. Но мы сосредоточены только на работе в «Динамо», — сказал Шварц.

Также тренер отметил, что сборная России имеет хорошие шансы на то, чтобы отобраться в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года.

15 ноября Валерий Карпин заявил, что сомневается, стоит ли ему оставаться на посту главного тренера сборной России по футболу. В прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» специалист признался, что это чувство появилось у него после поражения национальной команды от Хорватии.

14 ноября сборная России проиграла на выезде хорватам со счётом 0:1 и отправилась в стыковые матчи. Позже стало известно, что помимо россиян в стыковых матчах примут участие команды из Португалии, Швеции, Уэльса, Чехии, Шотландии, Австрии и Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев поддержал слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой об отсутствии футбола в России. Парламентарий считает, что если сопоставить уровень европейского и российского футбола, то наша страна очень сильно уступает.