Гимнасты пожаловались на сексуальные домогательства президенту Греции

https://static.news.ru/photo/5c1dab08-97ad-11eb-ac1b-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/strapksj

Группа греческих гимнастов направила президенту страны Катирени Сакелларопулу письмо, в котором рассказывается про сексуальные домогательства и унижения спортсменов. Об этом сообщает издание «Ефимерида тон синтактон».

Масштабы насилия постепенно раскрываются в Греции после смелых разоблачений Софии Бекатору, которые вдохновили мужчин и женщин сообщать об изнасилованиях, сексуальных домогательствах, издевательствах на работе, физическом и психологическом насилии, — пишет газета.

Издание отмечает, что все факты направлены президенту и премьер-министру Греции. Обращение подписали 22 гимнастки и гимнаста.

Массовые обращения начались после обнародования информации чемпионкой по парусному спорту 2004 года Софией Бекатору, которая рассказала о насилии со стороны одного из функционеров федерации парусного спорта более 20 лет назад. На тот момент девушке был 21 год.

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