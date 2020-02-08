Российская спортсменка Дина Аверина завоевала золото в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Россиянки заняли весь пьедестал. Второе место получила Дарья Трубникова, а бронзу — Лала Крамаренко (89,10).
21-летняя Аверина является 13-кратной чемпионкой мира.
Ранее главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о состоянии четырёхкратной чемпионки мира Александры Солдатовой, писал NEWS.ru.
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