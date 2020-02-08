Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/Global Look Press

Российский конькобежец Павел Кулижников занял первое место на дистанции 1000 метров на пятом этапе Кубка мира в канадском Калгари.

Кулижников преодолел дистанцию за 1 минуту 6,497 секунды и установил новый рекорд катка. Вторым стал Томас Крол (1.07,017) из Нидерландов, третье место занял его соотечественник Кьелд Нёйс (1.07,19). Помимо этого,...